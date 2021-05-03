ريهام ايمن تحتفل بشم النسيم
بالبيض الملون .. ريهام أيمن تحتفل بشم النسيم على طريقتها الخاصة
نشرت الفنانة ريهام أيمن، صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت ريهام أيمن ، في الصورة وهي تحتفل بشم النسيم ، وعلقت قائلة :" أتمنى أن يكون لديكم بيض ملون وأرانب وشوكولاتة وعشب في سلة عيد الفصح هذا العام ، عيد فصح سعيد للجميع ".
يذكر أن تعافت الفنانة ريهام أيمن ، من الإصابة بفيروس كورونا قبل أيام.
وكتبت ريهام أيمن عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "الحمد لله على كل شيء إيجابي كورونا إن شاء الله خير .. ادعولي".
واحتفلت ريهام أيمن بتعافي زوجها الفنان شريف رمزي من الإصابة بفيروس كورونا ، بعد إعلانه سلبية مسحته الأخيرة.
ونشرت ريهام أيمن ، مجموعة من الصور لها مع زوجها بعد شفائه وعلقت عليها قائلة: "يمكنني حضنه مرة أخرى".
وأعلن شريف رمزي، تعافيه من فيروس كورونا، مؤكدًا أنه أجرى اختبار الفيروس وجاءت النتيجة سلبية للفيروس.
وغرّد شريف رمزي على "تويتر"، وكتب: "الحمد لله على كل شيء نتيجة المسحة سلبية بفضل الله وبفضل حبكم ودعواتكم، تم شفائي من هذا المرض اللعين ربنا يشفي ويتم شفاء كل مريض ويحفظنا جميعا يا رب".