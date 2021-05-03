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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو بتخاف من الفويس نوت.. واتسآب يصدر ميزة جديدة لمراجعتها قبل الإرسال.. تفاصيل

واتسآب يصدر ميزة
واتسآب يصدر ميزة جديدة لمراجعة الرسائل الصوتية قبل إرسالها

يعمل تطبيق الدردشة WhatsApp واتساب على إصدار ميزة جديدة قريبا تقوم بمراجعة "الفويس نوت" أو الرسائل الصوتية قبل إرسالها وإمكانية التعديل عليها منعا للإحراج. 


وبحسب صحيفة Daily Star البريطانية فإن واتسآب يختبر ميزة مراجعة الرسائل الصوتية لهواتف آيفون وأندرويد لإصدارها قريبا ضمن سلسلة من التحديثات الجديدة التى يقوم التطبيق بها. 

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وتم اكتشاف ميزة مراجعة الفويس نوت أو الرسائل الصوتية بالفعل فى الإصدار التجريبى من واتسآب من خلال WABetaInfo ، حيث تتضمن الميزة زر "مراجعة" أو Review"" قبل الإرسال، والتى ستحمى المستخدمين من المواقف المحرجة. 


وفى الوقت الحالى، من السهل جدًا تسجيل رسالة صوتية أو فويس نوت  وإرسالها عن طريق الخطأ، الأمر الذى ينطوى على الكثير من المواقف المحرجة مثل إرسالها لشخص غير مقصود أو إرسال الرسالة نفسها بشكل غير مقصود مما تتضمن بعض الأشياء او العبارات المحرجة. 


ومن المحتمل أن يتم تفعيل ميزة مراجعة الرسائل الصوتية، أيضا لتطبيق ماسنجر Messenger ولكن بعد تفعيلها أولا فى واتسآب، كما ستتضمن الميزات الجديدة كتم الصوت تماما لكل الرسائل، وكذلك الرسائل المختفية وغيرها.   


كما يختبر واتسآب  حل مشكلة مزعجة للكثير من المستخدمين، وهى تسريع إرسال الرسائل الصوتية أو voice messages من وإلى المستخدمين، مع توفير سرعات مختلفة، حيث تتوفر سرعات تشغيل 1.0x و 1.5x و 2.0x حل مشكلة بطء تشغيل الرسائل الصوتية. 

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