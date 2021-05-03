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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"أنا إبراهيم سعيد يا خطيب".. شاهد| سر رفض اللاعب التجديد لـ الأهلي

إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد

كشف إبراهيم سعيد  لاعب منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق، حقيقة تصريحاته بأنه أحسن لاعب في مصر، واتهامه بأنه "لاعب مغرور".

وقال إبراهيم سعيد: أن كل مرحلة سنية ولها ظروفها مؤكدا أنه عمره ما قيم نفسه كأحسن لاعب في مصر ولست لاعبا مغرورا.

وأضاف إبراهيم سعيد خلال لقائه في برنامج "العرافة" المذاع على قناة "المحور": “عندما جئت لتجديد عقدي مع الأهلي الخطيب قالي امضي يا إبراهيم أنا الخطيب، لكن قلت له أنا إبراهيم سعيد”.

واوضح  إبراهيم سعيد، أن أسلوب التفاوض الذى تم معي من أجل التجديد للأهلي لم أتوقع أن يكون بهذا الشكل وبالتالي كان ردي هكذا.

وتابع: أنا تلقائي واللي في قلبي على لساني ولم أقصد أي شيء عندما رديت على الخطيب قائلا "أنا إبراهيم سعيد".

إبراهيم سعيد الخطيب التجديد منتخب مصر التوك شو

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