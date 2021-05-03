شادي محمد يكشف خطيئة يجب ألا يقع فيها أي لاعب كرة قدم.. فيديو

قال اللاعب إبراهيم سعيد ، إنه أشطر من شيطانه لافتا إلى أن الشيطان من الممكن أن يسيطر علينا لكن “الله أعطانا العقل حتى نحسن التفكير”.

فيما قال شادي محمد خلال لقائه في برنامج "العرافة" المذاع على قناة "المحور": أنا مثلت الأهلي كثيرا وهذا لأنني كنت كابتن فريق وبالتالي يجب أن أحافظ على أخلاقي وتصرفاتي لأنني أمثل كل النادي وليس نفسي فقط".

وأوضح شادي محمد، أن الخطيئة التي يجب ألا يقع بها لاعب الكرة هي “الحفاظ على سمعته جيدا ويجب أن يحافظ على أخلاقه”.