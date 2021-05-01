شاهد| شادي محمد يكشف: "لو هيفتح مشروع هيشارك مين من اللاعبين"

قال اللاعب شادي محمد “إذا أردت أن أقوم بعمل مشروع لن أقوم بمشاركة أي حد من لاعبي كرة القدم وهذا بسبب طمعهم الزائد وإذا أردت أن أئتمن أحد عليه سيكون سيد عبد الحفيظ".



وأضاف شادي محمد خلال لقائه في برنامج " لحظات جريئة " المذاع علي قناة "القاهرة والناس"، أن من ضمن الناس اللي لو رايح أعمل مصيبة هاخدهم معايا إبراهيم سعيد وعمرو زكي ومحمد فاروق وإسلام صادق.

وأوضح شادي محمد، أن أسراره لا يأتمن عليها أحد إلا نفسه وهذا بسبب انعدام ثقته في كثير ممن حوله.