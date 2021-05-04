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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

المستشفى التكاملي بقرية جراجوس في قنا خارج الخدمة

صدى البلد

سادة حالة من الاستياء والغضب بين أهالى قرية جراجوس التابعة لمركز قوص محافظة قنا ، بسبب الأهمال الشديد الذى حل على مستشفى جراجوس التكاملى التى تخدم نحو أكثر من 400 ألف مواطن والذى أصبح ومقلبًا للقمامة ووكرًا للفئران والثعابين ومبنى بلا خدمات .

ويقول محمود عرفة من الأهالى فى رسالته التى بعث بها لخدمة " بين الناس " الذى يقدمها موقع صدى البلد : إن مستشفى جراجوس التكاملى كان يعمل بشكل طبيعى ويستقبل المرضى والمصابين ، لكن فى 2014 صدر قرار بترميم المستشفى، وبعد معاينة المقاول للمبنى فوجئ بأن الصرف الصحى تسبب فى إتلاف الأساسات الخراسانية وحوائط المستشفى، فتم انتداب لجنة هندسية من جامعة جنوب الوادى، لمعاينة المبنى وإعداد تقرير بذلك، وقررت اللجنة عدم صلاحية المبنى وضرورة إزالته والبناء من جديد، وتم عمل ميزانية فى عام 2018/2019 وبعدها صدر قرار إزالة عام 2019/2020 وتم عمل ميزانية للإزالة والبناء من جديد، لكن من وقتها لم يصدر أى جديد وما زال المستشفى مغلقًا أمام المواطنين.
وأضافوا : نضطر إلى الذهاب إلى وحدة صحية صغيرة بالقرية ليس بها أى إمكانيات، تحولنا مباشرة إلى مستشفى قوص المركزي، ونضطر لقطع مسافة حوالى 6 كيلو مترات على طريق سيئة وغير ممهدة، فضلًا عن جرارات القصب التى تتسبب فى الكثير من الحوادث وتعطل حركة السير بالطريق بشكل دائم".

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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