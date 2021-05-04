المستشفى التكاملي بقرية جراجوس في قنا خارج الخدمة

سادة حالة من الاستياء والغضب بين أهالى قرية جراجوس التابعة لمركز قوص محافظة قنا ، بسبب الأهمال الشديد الذى حل على مستشفى جراجوس التكاملى التى تخدم نحو أكثر من 400 ألف مواطن والذى أصبح ومقلبًا للقمامة ووكرًا للفئران والثعابين ومبنى بلا خدمات .

ويقول محمود عرفة من الأهالى فى رسالته التى بعث بها لخدمة " بين الناس " الذى يقدمها موقع صدى البلد : إن مستشفى جراجوس التكاملى كان يعمل بشكل طبيعى ويستقبل المرضى والمصابين ، لكن فى 2014 صدر قرار بترميم المستشفى، وبعد معاينة المقاول للمبنى فوجئ بأن الصرف الصحى تسبب فى إتلاف الأساسات الخراسانية وحوائط المستشفى، فتم انتداب لجنة هندسية من جامعة جنوب الوادى، لمعاينة المبنى وإعداد تقرير بذلك، وقررت اللجنة عدم صلاحية المبنى وضرورة إزالته والبناء من جديد، وتم عمل ميزانية فى عام 2018/2019 وبعدها صدر قرار إزالة عام 2019/2020 وتم عمل ميزانية للإزالة والبناء من جديد، لكن من وقتها لم يصدر أى جديد وما زال المستشفى مغلقًا أمام المواطنين.

وأضافوا : نضطر إلى الذهاب إلى وحدة صحية صغيرة بالقرية ليس بها أى إمكانيات، تحولنا مباشرة إلى مستشفى قوص المركزي، ونضطر لقطع مسافة حوالى 6 كيلو مترات على طريق سيئة وغير ممهدة، فضلًا عن جرارات القصب التى تتسبب فى الكثير من الحوادث وتعطل حركة السير بالطريق بشكل دائم".

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