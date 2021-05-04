لمزارعي فول الصويا.. تعرف على أهم التوصيات الواجب اتباعها خلال مايو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول فول الصويا مراعاتها، خلال شهر مايو.



وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:



ميعاد الزراعة:

يزرع فول الصويا بصفة عامة خلال شهر مايو وفي حالة الزراعة لانتاج التقاوي تتم زراعته خلال النصف الثاني من نفس الشهر.



التقاوي:

يحتاج الفدان نحو 30 كجم ولا ينصح باستخدام تقاوي غير معتمدة منعاً لانتشار الامراض وتدهور المحصول.



تجهيز الارض:

يجب العناية بتسوية الارض حيث يؤدي عدم التسوية الى عدم تجانس ارتفاعات الخطوط وإلى ركود مياه الري في البقع المنخفضة مما يؤدي الى انخفاض نسبة الانبات وضعف واصفرار النباتات وبالمثل فانه في الخطوط المرتفعه يكون نمو النباتات ضعيفاً نتيجة عدم توافر الرطوبة المناسبة وفي كلتا الحالتين يتأثر المحصول وتتدهور صفات البذرة المخصصة للتقاوي لذلك تحرث الارض جيداً وتزحف ثم تخطط بمعدل 10- 12 خطاً في القصبتين.



التلقيح البكتيري:

يعتبر فول الصويا من المحاصيل البقولية التي تستجيب للتلقيح البكتيري بالعقدين حيث تقوم العقد البكتيرية التي تتكون على الجذور بتثبيت آزوت الهواء الجوي لتستفيد به النباتات مما يؤدي الى زيادة محصول البذور وتحسين نوعيته من حيث حجم البذور ومحتواها من البروتين بالاضافة الى توفير كميات كبيرة من الاسمدة الآزوتية تصل الى حوالي 60 كجم آزوت للفدان كما يتخلف في التربة حوالي 25كجم/فدان للمحصول التالي.



طرق الزراعة

▪ يزرع فول الصويا بالطريقة العفير المحسن التي يسبقها رية كدابة او الخضير (الحراتي).