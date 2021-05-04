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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بعد لقائه مع السفير الروسي.. محافظ البحر الأحمر يكشف قرارات هامة بشأن عودة السياحة

عمرو حنفى
عمرو حنفى

كشف اللواء عمرو حنفي  محافظ البحر الاحمر، تفاصيل لقائه بالسفير الروسي في القاهرة  لبحث عودة حركة  السياحة الروسية للقاهرة قائلاً : " السفير الروسي كان في لقائه يطمئن على الأوضاع خاصة بالمحافظة و أن لدينا جالية روسية كبيرة  مقيمة في الغردقة وقام السفير بطمأنتنا أنه اعتباراً من يونيو  المقبل من المتوقع أن يبدأ توافد السياح الروس.

 

 

 وتابع عمرو حنفى، في مداخلة هاتفية  خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " إكسترا نيوز " خلال  شهر رمضان  قائلاً : " السائح الروسي بطبيعته يصل إلى مصر في صورة وفود سياحية وليس بشكل منفرد  وبالفعل وبتواصلي مع عدد من  كبار المستثمرين السياحين كشفوا  لي أن  متعاقدي السياحة  الروسية  للرحلات إلى مصر جاء بعض منهم بالفعل وستصل البقية الاسبوع القادم  لاستكمال  التعاقدات مع الشركات على وصول المجموعات السياحية  ".

 

واستكمل عمرو حنفى قائلاً : " بدأت التعاقدات بالفعل والأمر الثاني المهم  أنه تم الاتفاق على رحلتين  مباشرتين بشكل يومي  بين موسكو ومطار الغردقة بخلاف رحلات الشارتر.

 

وحول فحص pcr   الذي تشدد عليه كثير من الدول بالنسبة للسياح، كشف المحافظ أن هناك إجراءات متبعة عبر طريقتين حالياً، الأولى هى وصول فريق طبي من وزارة الصحة لفندق إقامة السياح مباشرة لاتخاذ المسحة الخاصة للتسهيل عليهم  وعدم إضاعة الوقت ويتم منحه للسائح فوراً ،أما فى حالة أنه لم يصل منفرداً من السياح، فقد خصصت  وزارة السياحة مكاناً لاخذ  عينة "pcr" في الممشى السياحي لكونه موقعا يتوسط معظم فنادق الغردقة ويستلمه  فور ظهور النتيجة  أو يتم إرساله له  ".

 

وأوضح المحافظ ، أنه لم يتم  رصد أية شكاوى حتى الآن من السائحين حول  صعوبة الحصول على عينة pcr نظرا لكون نسب الإشغال  مازالت صغيرة بعد الجائحة  تصل لنسبة 20%، لكن مع المتوقع خلال الاشهر القادمة مع عودة حركة السياحة أن تشهد تلك المنظومة مزيداً من التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير  أفضل السبل  لاجراءات الفحص دون عناء أو إهدار للوقت بالنسبة للسائح سواء عبر زيادة مواقع  الفحص أو مضاعفة عدد أجهزة الفحص. 

 

وكشف عمرو حنفى،  أن المحافظة لازالت تعمل جاهدة  على استكمال تطعيم العاملين بالقطاع السياحي حيث تم تطعيم  أكثر من 30 ألف عامل في القطاع ككل  بلقاح  كورونا ويشمل التلقيح كل من  يتعامل مع السائح ليس فقط العاملين في القطاع السياحي  بل التاكسي والبازارات  وغيرها من أول سائح يصل للمطار حيث تبلغ أعداد المتعاملين مع السياح  نحو 140 ألف عامل  ومتعامل تم تطعيم 30 ألفا منهم بنسبة 20%  حيث بدأنا التطعيم في يوم 6 إبريل وهو معدل سريع  في تلقيح العاملين .

 

وأوضح المحافظ، أن  تطعيم العاملين والمتعاملين  ليس فقط قاصرا على الغردقة بل سيتم في جنوب سيناء وشرم الشيخ  بالكامل بالاضافة للغردقة بغض النظر عن نوع السائح فهي ليست شرطاً  فقط للسياح الروس.

   

السياحة عودة السياحة الروسية أخبا رالتوك شو

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