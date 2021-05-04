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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالة أنيقة.. نادين نسيب تخطف الأنظار على إنستجرام

صدى البلد

حرصت الفنانة نادين نسيب نجيم على مشاركة متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة ومحتشمة، وحظيت بها على إعجاب متابعيها في التعليقات.

 

وظهرت نادين نسيب نجيم بإطلالة جذابة ومميزة بألوان مبهجة وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة.

 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ، واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر. 

 

ويشار إلى أن نادين نسيب نجيم تزوجت من المهندس اللبناني ولاعب البوكر «هادي الأسمر» في 16 يونيو 2012 بعد قصة حب دامت شهورا، ورُزقت منه بولدين هما «هافن» عام 2013 و«جيوفاني» عام 2014، وفي سبتمبر 2019 أعلنت انفصالهما بشكل ودي.

Screenshot_20210504-012737_Instagram
Screenshot_20210504-012737_Instagram
إطلالات نادين نسيب نجيم إطلالة نادين نسيب نجيم إطلالة نادين نسيب الفنانة نادين نسيب نجيم

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