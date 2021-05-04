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إلهام أبو الفتح
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خاصl شيرين سيف النصر تكشف لـ صدى البلد علاقة حجابها بالفنانة شادية في مسلسل من الذى لا يحب فاطمة

النجمة شيرين سيف
النجمة شيرين سيف النصر

كشفت النجمة المصرية  شيرين سيف النصر عن كواليس مسلسلها “ من الذى لايحب فاطمة” ، والذى عرض عام 1996 ، حيث أكدت أنها استوحت شكل أول حجاب لها داخل أحداث العمل ، من الفنانة شادية ،و التي كانت ظهرت به في فيلم شاركت فى بطولتها الفنان عبد الحليم حافظ . 

 

وتابعت شيرين سيف النصر فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، أن حرصت على اختيار شكل الحجاب بنفسها داخل أحداث العمل ، مؤكدة انها أصرت أن يظهر الحجاب بشكل جيد خلال العمل ، كما حرصت على ان يكون هناك تناسق فى الوانه .

 

 

 و أكدت “ شيرين سيف النصر ” ان أجرها في هذا العمل كان 3 آلاف جنيه فى الحلقة الواحدة ، وهو الأمر المتبع خلال تلك الفترة أن يحصل الممثل على أجره بالحلقة . 

 

وتابعت “ شيرين سيف النصر ” ، ان هذا الأجر كان الأعلى بين أجور الفنانين خلال تلك الفترة  ، إلا أنها قامت  بالإنفاق على ملابسها التى ظهرت بها فى العمل أضعاف الأجر الذي حصلت عليه . 

 

وأشارت الفنانة شيرين سيف النصر إلى أنها تقوم بإنفاق أجرها على ملابس الشخصية التى تجسدها داخل العمل ، حتى وان حصلت على أجر كبير ، إذ انها تعتبر ان ملابس الفنان جزء من أدواته ويجب ان يخرج فى أحسن إطلالة للمشاهد العربى . 

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وتابعت “ شيرين سيف النصر ” حديثها : العمل عرض خلال شهر رمضان الكريم لعام 1996 ، وهو الحال مع عدد كبير من أعمالى ، وقد حقق نجاحاً كبيراً .

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