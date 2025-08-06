نشر فيديوهات على السوشيال.. القبض على شخص يرسم صور خادشة على أجساد السيدات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى أثناء قيامه برسم أوشام" على أجساد بعض السيدات بصورة خادشة للحياء .

وردت عدد من البلاغات ضد أحد الأشخاص لقيامه بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى أثناء قيامه برسم "أوشام" على أجساد بعض السيدات بصورة خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع.

عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكور ( مقيم بالقاهرة - سبق إتهامه فى عدد 2 قضية آداب عامة ) وبحوزته ( عدد من الأجهزة الإلكترونية "بفحصها فنياً تبين إحتوائها على عدد من مقاطع الفيديو المشار إليها" - أدوات طبية وخامات "غير مصرح بإستخدامها من الجهات المعنية" ) .

وبمواجهته إعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى وتحقيق أرباح مالية .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.