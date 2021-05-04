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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. شيرين سيف النصر تكشف علاقة شادية بحجابها في من الذى لا يحب فاطمة .. وأول ظهور تليفزيوني لـحورية فرغلي

حورية فرغلى
حورية فرغلى

نشر صدى البلد عددا من الأخبار الفنية الهامة على مدار الساعات الماضية نرصد أبرزها في السطور التالية :

 

حورية فرغلي تكشف عن تطورات حالتها الصحية وتؤكد : نفسى مفتوحة على الشغل

 

فى أول ظهور تليفزيونى لها بعد عودتها من أمريكا ، كشفت الفنانة حورية فرغلى لبرنامج et  بالعربى عن تفاصيل حالتها الصحية ، حيث أكدت أنها من المقرر ان تتابع مع طبيب مصرى خلال الفترة القادمة ، على أن تسافر الى أمريكا فى أغسطس القادم لعمل متابعة دورية حول حالتها الصحية.

 

حرب أهلية يتصدر توتير بعد عرضه بساعات

 

تصدر مسلسل حرب أهلية والذى تقوم ببطولته الفنانة يسرا مؤشر البحث عبر موقع توتير ، حيث تصدر العمل المركز الأول .

 

نشرة الفن..تحسن الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز.. وظهور ماجد الكدواني في الاختيار 2

نشرة الفن| إصابة فريدة سيف النصر بـ«كورونا».. وانتقاد شيماء سيف بسبب «البيدوفيليا»

مطلب شقيقة محمد رمضان بعد انتشار صور فرح "موسى وحلاوتهم"

 

نشرت إيمان رمضان، شقيقة الفنان محمد رمضان، عبر صفحتها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، صورة تجمعها بشقيقها وزوجها. 

 

شيرين سيف النصر تكشف لـ صدى البلد علاقة حجابها بالفنانة شادية في مسلسل من الذى لا يحب فاطمة

 

كشفت النجمة المصرية  شيرين سيف النصر عن كواليس مسلسلها “ من الذى لايحب فاطمة” ، والذى عرض عام 1996 ، حيث أكدت أنها استوحت شكل أول حجاب لها داخل أحداث العمل ، من الفنانة شادية ،و التي كانت ظهرت به في فيلم شاركت فى بطولتها الفنان عبد الحليم حافظ .

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