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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل ضد الكسر الحلقة 21.. كشف سر علاقة نيللي كريم بـ مصطفى درويش

صدى البلد

شهد مسلسل ضد الكسر الحلقة 21، استرجاع للذكريات لحياة عدد من أبطال العمل، ومنهم نيللي كريم «سلمى»، التي كانت تنحدر من عائلة من الطبقة الوسطى وتعيش في منطقة شعبية، وتعمل في عدة وظائف، منها “عاملة في مكتبة” و"بائعة خضار بأحد المحال الكبرى".

 

كذلك كشفت الحلقة، عن اللقاء الأول بين نيللي كريم «سلمى»، ومصطفى درويش، الذي كان في المكتبة التي تعمل بها، ولكنها اكتشفت أيضا أنه يتعاون مع مالك المكتبة في تجارة العملة، إذ عثرت في مخزن المكتبة على كمية كبيرة من الدولارات التي يتم إخفاؤها داخل الكتب الدراسية.
 

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الحلقة شهدت أيضا الكشف عن بداية تعارف لقاء الخميسي ونيللي كريم، حيث كانت تعمل “نيللي” في توريد بعض الخضار المجهز للمطعم الذي تملكه “لقاء”، وكانت تقدم لها نصائح عن طُرق أفضل في تقديم الطلبات للزبائن، وأشكال أفضل لقائمة الطعام الخاصة بمطعمها.
 

وزار محمد فراج “كريم”، قبر والده، وعبر عن حزنه الشديد واحتياجه له، وطلب منه أن يسامحه على المعاملة التى كان يتعامل معه بها قبل وفاته، وفوجئ بزيارة نادين “سينتيا خليفة” وهي تعترف بحبها الشديد له، وشعورها بالندم، وأنها بعيدة عن خلافه مع شقيقها “إياد”، ورفض “كريم” عودة العلاقة بينهما مرة أخرى.

نيللي كريم مصطفى درويش مسلسل ضد الكسر

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