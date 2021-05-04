الكويت تعلن شروط دخول السينما بعيد الفطر

أعلن نائب رئيس مجلس إدارة شركة السينما الكويتية، هشام الغانم، عودة نشاط السينما في الكويت مجددا خلال عطلة عيد الفطر وفق سيناريو سيتم اعتماده بالتعاون مع وزارة الصحة.

وقال في تصريحات إلى صحيفة القبس الكويتية: "سوف يتم السماح بدخول المطعمين حتى لمن تلقى جرعة واحدة فقط من لقاحات كورونا، ما يسمح بدخول عدد كبير من الجمهور، بنسبة اشغال %50 من عدد المقاعد في كل صالة".

وأضاف: "تحرص شركة السينما الكويتية من واقع مسؤوليتها تجاه عملائها على تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، لن يكون هناك أي تساهل بأي شكل من الاشكال، نحن حريصون على سلامة عملائنا، ومن منطلق مسؤوليتنا تجاه وطننا سيتم تطبيق جميع الاشتراطات وايضا الاستمرار في استقبال الجمهور وألا نضطر الى العودة للمربع الأول والإغلاق من جديد".



وكانت أبواب دور العرض السينمائي الكويتية اغلقت أبوابها منذ بداية جائحة كورونا، ما تسبب في خسائر ضخمة لواحد من اهم منافذ الترفيه بالكويت وغالبية دول العالم.