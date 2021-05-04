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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: أطعمة يجب أن تتجنبها الحامل في رمضان

وزيرة - الصحة
وزيرة - الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، ان الأطعمة التي يجب أن تتجنبها المرأة الحامل، في رمضان.

وأوضحت الوزارة الأطعمة كالتالي:-

أطعمة يجب تجنبها برمضان للحوامل

اللحوم غير المطهية

السمك غير كامل الطهي (السوشي)

الحليب الخام

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البيض الخام أو المطبوخ جزئيا

المشروبات المنبهة مثل القهوة والنسكافيه

 

الأطعمة المحفوظة.

و أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن فرق التواصل المجتمعي بالوزارة قدمت التوعية الصحية لـ مليون و 50 ألف مواطن بـ 10 محافظات على مستوى الجمهورية، وذلك منذ 20  أبريل الماضي وحتى مساء أمس الاثنين، مؤكدة استمرار حملات التوعية للمواطنين بجميع المحافظات، في إطار حرص الوزارة على نشر الوعي الصحي لدى المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا بالتزامن مع الاحتفالات بالأعياد والمناسبات الدينية، بما يساهم في خفض معدل الإصابات بالفيروس.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم نشر فرق التواصل المجتمعي بمحافظات الجمهورية لتكثيف حملات التوعية الصحية للمواطنين، حيث انطلقت من محافظات الصعيد وشملت (سوهاج، قنا، أسيوط، المنيا)،وذلك بالتوازي مع  نشر فرق بالقاهرة الكبرى تضم (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، بالإضافة إلى محافظات (البحر الأحمر، كفر الشيخ، المنوفية)، لافتًا إلى أن القوي البشرية لفريق التواصل المجتمعي بالوزارة حوالي 5 آلاف مثقف صحي، و14 ألفًا من الرائدات الريفيات موزعين بجميع محافظات الجمهورية ولهم زي مخصص، مع وجود جهاز تابلت مربوط بقاعدة بيانات مبادرات "100 مليون صحة".


وأضاف "مجاهد" أن الفرق تجوب مختلف أنحاء المحافظات، حيث تقوم بالمرور على الأسواق العامة، ومحطات القطارات، والمواصلات العامة، ودور العبادة، وصالونات الحلاقة، والمقاهي، والمحال التجارية، وأماكن التجمعات، بالإضافة إلى المرور على القرى بالتنسيق مع العمد والمشايخ، لتقديم التوعية الصحية للمواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد، أهمها ارتداء الكمامة، وغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو فركها بالكحول، بالإضافة إلى أهمية الحفاظ على التباعد الاجتماعي، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، لافتًا إلى أنه يتم تقديم شرح عملي للمواطنين بكيفية ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة وكذلك كيفية التخلص منها بشكل آمن بعد استخدامها. 

وزيرة الصحة لقاح سينوفاك المرأة الحامل

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