ابن الوز عوام.. تامر فرج يشيد بأداء نجل الراحل إبراهيم يسري

أشاد الفنان تامر فرج بأدوار محمد يسري نجل الفنان الراحل إبراهيم يسري، سواء في مسلسل نجيب زاهي زركش او مسلسل ضل راجل.

وكتب تامر فرج عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك": رحم الله النجم ابراهيم يسرى.. ربنا مد فى ذكراه من خلال ابنه الفنان الشاب القادم بقوة محمد يسرى.. صحيح ابن الوز عوام.. خصوصا لما يكون تعب عشان يعوم وابوه مادالوش عوامات".

وأضاف تامر فرج: "محمد عامل دورين مختلفين تماما فى مسلسل نجيب زاهى زركش و مسلسل ضل راجل.. واحد كوميدى والتانى شاب غنى وسئيل والاتنين عاملهم ببراعة.. موهبة تستحق التشجيع.. وأب يستحق الدعاء .. برافو يا محمد وشابوه للجيل الجديد".



تدور أحداث مسلسل نجيب زاهي زركش في إطار اجتماعي كوميدي، ويناقش العمل علاقة الأب بالأبناء بطريقة واقعية لنماذج في حياتنا اليومية، ويبرز العلاقات الإنسانية بين أفراد المجتمع، من مختلف الأجيال والأعمار، والقضايا الشائكة، وكيفية إيجاد حلول لها.



وقال الكاتب عبد الرحيم كمال لـ "صدى البلد" أن نجيب زاهي زركش خلطة اجتماعية جديدة، بها كثير من الكوميديا، مؤكدا أنها لم تقدم من قبل، ولا تشبه أى عمل قدمه "الفخراني" من قبل، وتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، لأن القصة خارجة من روحه.

“نجيب زاهي زركش” أعاد الفنان يحيى الفخراني للدراما الرمضانية بعد غياب دام عامين منذ آخر أعماله «بالحجم العائلي» في 2018، ويكرر التعاون مع السيناريست عبدالرحيم كمال، والمخرج شادي الفخراني، ويشارك في بطولة المسلسل محمد محمود، هالة فاخر، أنوشكا، كريم عفيفي، إسلام إبراهيم ورامز أمير.