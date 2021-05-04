صحة سوهاج : تكثيف أعداد مراكز التطعيم بلقاح كورونا بمدن المحافظة

لقاح كورونا

قالت الدكتورة كريمة حامد، وكيلة وزارة الصحة والسكان فى سوهاج، إننا الآن فى صدد تكثيف أعداد مراكز اللقاح على مستوى المحافظة، الذي يشمل جميع إداراتها.



وأضافت "كريمة" خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يتم إستهداف تطعيم جميع المواطنين خاصة الأمراض المزمنة وكبار السن، موضحة أنه يتم تلقى الشكاوى من المواطنين والمتابعة الطبية لهم بالنسبة للقاحات كورونا.



وتابعت أنه كان هناك مشكلة فى تطبيق النظام الخاص بتسجيل اللقاح هو وصول المعلومة للمريض وكيفية التسجيل، حيث أنه طبقا لتعليمات وزير الصحة تم إنشاء ما يسمى بفرق التثقيف المجتمعي بجميع المراكز للتعريف بتلك المنظومة.



وأكدت أنه بالمنظومة الجديدة بزيادة عدد المراكز سيتم إعادة إجراءات وتسهيل أخذ اللقاح بالنسبة للمواطنين، متابعة أن هناك إقبال من المواطنين لتلقى اللقاحات، حيث أنه تم متابعة حوالى 12 ألف مواطن حتى الآن ولا يوجد أى تردد شكاوى منها.



وأشارت إلى أن الوزارة أنشأت خط ساخن لتلقى أى استفسارات خاصة باللقاح، مضيفة إلى أنه سيتم عمل توعية أكبر والوصول للمواطن عن طريق الفرق، بالإضافة إلى حملة مركزية للوزارة.



وأفادت أنه لم يتم صدور أى أعراض خطيرة للقاح، مؤكدة أنه أمن وفعال ولا يوجد أى شكاوى من المواطنين.



