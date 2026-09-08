الرئيس اللبناني يبحث الأوضاع الأمنية والتحضيرات لمؤتمر دعم الجيش

بحث رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، اليوم/ الثلاثاء/، مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل، الأوضاع الأمنية في البلاد عموماً وفي الجنوب خصوصاً، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من القرى والبلدات الجنوبية.

وتناول البحث الاعتداءات التي تستهدف المراكز الرسمية والصحية والتربوية، وما تتركه من تداعيات على الوضع الأمني والإنساني في الجنوب.

كما تطرق اللقاء إلى أوضاع المؤسسة العسكرية، إضافة إلى التحضيرات الجارية لانعقاد الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، المقرر عقده في باريس خلال شهر سبتمبر الجاري.