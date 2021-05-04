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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شيري تكشف عن أحدث تقنياتها في تكنولوجيا الطاقة بمعرض شنجهاي

صدى البلد

أعلنت شركة شيري للسيارات، الكشف عن أحدث تقنياتها في مجال تكنولوجيا الطاقة في معرض شنغهاي الدولي للصناعة التاسع عشر، تحت مظلة شيري باور .

 

وتقول شركة شيرى فى بيان لها، إن اهتمامها بالطاقة الجديدة جاء تلبية لرغبات واحتياجات قطاعات متنوعة من المستخدمين، لضمان تجربة عملاء متميزة باستمرار. 

 

وأوضحت شركة شيري، أنها اصبحت فى مقدمة المركبات البيئية والذكية على مستوى العالم،  بفضل منصة [email protected] المتطورة ، بعد أكثر من 24 عاما من البحث والتطوير .

 

وأكدت الشركة، أنها ستتمكن من إنتاج تقنيات أساسية صديقة للبيئة وقابلة للتدوير بشكل كلي لجيل جديد من مركباتها، ياتى تحت مسمى "Little Ant Z" و "Big Ant X".

 

وتاتى "ليتل آنت زد Little Ant Z" بمظهر خارجي حاد مستوحى من الطبيعة  وتصميم داخلي أنيق مزود بتشكيلة ألوان قابلة للتعديل حسب الرغبة في مقصورة رحبة  نقلت مفهوم السيارة الذكية إلى مستوى آخر. 

 

اما سيارة "بيغ آنت إكس Big Ant X "، فقد زودت بتقنيات ‏"V2X" واتصال 5G ونظام مساعد القيادة الذكي L4، جميعها مدمجة في تصميم خارجي شبيه بالمركبة الفضائية، تجسيدًا لقدراتها التكنولوجيا الفائقة. 

 

السيارات الكهربائية ليست مجال التفوق الوحيد لشيري، حيث توفر "Chery Power" مجموعة واسعة من حلول الطاقة الذكية في الوقود العادي والهيدروجيني والهجين محرك TGDI 2.0 على سبيل المثال، يعمل بقوة قصوى تبلغ 192 كيلو وات، وعزم دوران يبلغ 400 نيوتن متر وهي أقصى مستوى لطاقة الوقود.

شيري معرض شنغهاي الدولي شيري باور Little Ant Z Big Ant X اخبار السيارات

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