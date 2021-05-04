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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

واتساب يحذر .. حظر أى مستخدم من الدردشة بداية من الأسبوع لهذا السبب

واتسآب يحذر : بداية
واتسآب يحذر : بداية من الأسبوع المقبل سيتم منعك من الدردشة

حذر تطبيق الدردشة Whats App واتسآب جميع مستخدميه من تجاهل تفعيل سياسة الخصوصية وعدم الموافقة على الإشعارات التى يرسلها التطبيق باستمرار، بأنها ستؤدى إلى منعهم من إرسال واستقبال الرسائل وستحجب الدردشة عنهم بداية من الأسبوع المقبل. 


وبحسب صحيفة The Sun فإن واتساب سيبدأ حظر أى مستخدم من الدردشة بداية من الأسبوع المقبل إذا لم يقم بالموافقة على الشروط الجديدة المتعلقة بسياسة الخصوصية فى التطبيق، حيث أصبحت الموافقة شرطا أساسيا فى الوقت الحالى لمتابعة الدردشة. 

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وبداية من 15 مايو القادم لن يستطيع مستخدمو واتساب حول العالم من استخدام التطبيق بأى طريقة ممكنة إلا من خلال الموافقة على شروط سياسة الخصوصية، وإذا سيقوم التطبيق بمنع المستخدم من الاستمرار نهائيا. 


ويرسل واتساب بشكل مستمر لمستخدميه رسائل تحذيرية لحث المستخدمين على القبول بشروط سياسة الخصوصية وأيضا التعريف بها وشرحها للمستخدمين الذين لديهم شكوك أو مخاوف تتعلق بالخصوصية. 


وقال واتساب إنه سيطلب من المستخدمين "ببطء" الامتثال للشروط الجديدة من أجل الحصول على كل الميزات الموجودة فى التطبيق اعتبارا من 15 مايو.


وأضاف التطبيق أن المستخدمون لفترة قصيرة سيتمكنوا من تلقي المكالمات والإشعارات ، لكن لن يتمكنوا من قراءة أو إرسال رسائل من التطبيق، كما سيتم حذف الحسابات غير النشطة عمومًا بعد 120 يومًا من عدم النشاط. 


وسببت أزمة سياسة الخصوصية فى تطبيق الدردشة واتساب ، مشكلات كبيرة منذ بداية الإعلان عنها مع بداية العام، وحتى الآن، الأمر الذى كلف التطبيق غضب أكثر من 400 مليون مستخدم في الهند قام عدد كبير منهم بحذف التطبيق.

 

كما أدى الغضب الكبير من سياسة الخصوصية فى واتساب، والتى تنص على إجبار المشتركين على مشاركة بياناتهم مع تطبيق فيسبوك، عند الشراء فى التطبيق، إلى جانب مشاركة البيانات الخاصة بهم مع الشركات المعلنة، إلى قيام عدد كبير من المستخدمين إلى التحول إلى تطبيقات أخرى بديلة، مثل سيجنال وتيليجرام، مما أدى إلى تراجع التطبيق فى عدد التحميلات بشكل واضح.

 

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