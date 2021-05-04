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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير هيئة الإسعاف بسوهاج يُشيد بدور العاملين بها: "بعتبر سيارة الإسعاف مستشفى مُتنقلة"

اسعاف سوهاج
اسعاف سوهاج

أشاد الدكتور هاني فؤاد، استشاري طب حديثي الولادة، ومدير هيئة الإسعاف بمحافظة سوهاج، بدور جميع العاملين بالهيئة في سوهاج، مُعبرًا عن سعادته بما يقدمونه من خدمات طبية للمرضى والمُصابين.

 

وقال “فؤاد” إنه لم يُسجل شيئًا واحدًا يُعيق نقل مُصابي فيروس كورونا المُستجد أو أي مريض بسيارة الإسعاف إلى المستشفى، موضحًا أنه يعتبر سيارات الإسعاف مستشفيات مُتنقلة يُطبق عليها جميع أساليب مكافحة العدوى والجودة وجميع المواصفات القياسية العالمية في العمل الإسعافي.

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جاء من خلال منشورًا له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك والذي كان نصه كالأتي:"طوال ٥ أيام قضاها ابناء محافظتي سوهاج في اجازة رسمية إلا اننا لم ننعم بالراحة فقد كُتب علينا الشقاء ومع تزايد معدلات الاصابه لم نخشاها".

 

وتابع:"طوال متابعتي للعمل في الفترة الماضية والحالية راضي تمامًا عن أداء اسعاف سوهاج ولم اُسجل سلبية أعاقت نقل مريض او مصاب او نقص في أي من المستلزمات الطبية فكل سيارة اسعاف اعتبرها مستشفى مُتنقله يُطبق عليها كل أساليب مكافحة العدوى والجودة وجميع المواصفات القياسية العالمية في العمل الإسعافي".

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