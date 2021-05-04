ضبط 359 كجم من الفسيخ والرنجة غير صالحة في الفيوم
أعلنت محافظة الفيوم، عن ضبط 359 كيلو جراما من أسماك الفسيخ والرنجة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 250 قرصاً من عقار "الترامادول" وأدوية مهربة ومغشوشة وغير مصرح بتداولها في السوق المحلي، وذلك خلال حملات مشتركة بين مديريات التموين والصحة والطب البيطري بالفيوم، وبالتنسيق مع مباحث التموين.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن فرق التفتيش بمديرية التموين والتجارة الداخلية، قاموا بشن حملة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، شملت مركزي أبشواي وسنورس ومدينة الفيوم، لتشديد الرقابة على الأسواق والأسعار، والتأكد من صلاحية وسلامة الأغذية المعروضة، وخاصة الأسماك لزيادة الإقبال عليها بمناسبة أعياد شم النسيم، وتمكنت الحملة من ضبط 359كجم من أسماك الفسيخ والرنجة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن أعضاء إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة، قد قاموا برصد مخالفات بمخزنين يعملان كصيدليتين، أحدهما بمحيط مركز سنورس والآخر بالمركز نفسه، ويديرهما شخصان من غير الصيادلة، لافتاً الى أنه تم ضبط 250 قرصاً من عقار "الترامادول" بواقع 25 شريط، وكميات من الأدوية والمنشطات المهربة والمغشوشة، وتم تحريز المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية.
تأتي تلك الحملات تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية لضبط السلع المهربة والمغشوشة، وإحكام الرقابة على سوق الدواء ومنافذ توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك ضبط الأماكن غير المرخصة والتي تعمل بالمخالفة للقانون، فضلاً عن تشديد الرقابة على منافذ بين السلع الغذائية، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.