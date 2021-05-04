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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 359 كجم من الفسيخ والرنجة غير صالحة في الفيوم

اسماك فاسدة
اسماك فاسدة

أعلنت محافظة الفيوم، عن ضبط 359 كيلو جراما من أسماك الفسيخ والرنجة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 250 قرصاً من عقار "الترامادول" وأدوية مهربة ومغشوشة وغير مصرح بتداولها في السوق المحلي، وذلك خلال حملات مشتركة بين مديريات التموين والصحة والطب البيطري بالفيوم، وبالتنسيق مع مباحث التموين.

 

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن فرق التفتيش بمديرية التموين والتجارة الداخلية، قاموا بشن حملة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، شملت مركزي أبشواي وسنورس ومدينة الفيوم، لتشديد الرقابة على الأسواق والأسعار، والتأكد من صلاحية وسلامة الأغذية المعروضة، وخاصة الأسماك لزيادة الإقبال عليها بمناسبة أعياد شم النسيم، وتمكنت الحملة من ضبط 359كجم من أسماك الفسيخ والرنجة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

 

وأضاف المتحدث الرسمي، أن أعضاء إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة، قد قاموا برصد مخالفات بمخزنين يعملان كصيدليتين، أحدهما بمحيط مركز سنورس والآخر بالمركز نفسه، ويديرهما شخصان من غير الصيادلة، لافتاً الى أنه تم ضبط 250 قرصاً من عقار "الترامادول" بواقع 25 شريط، وكميات من الأدوية والمنشطات المهربة والمغشوشة، وتم تحريز المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية.

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تأتي تلك الحملات تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية لضبط السلع المهربة والمغشوشة، وإحكام الرقابة على سوق الدواء ومنافذ توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك ضبط الأماكن غير المرخصة والتي تعمل بالمخالفة للقانون، فضلاً عن تشديد الرقابة على منافذ بين السلع الغذائية، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

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محافظة الفيوم أضرار الفسيخ أطباق الرنجة ضبط الاستهلاك

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