الاتحاد الأوروبي وأمريكا يبحثان الاتفاق النووي الموقع مع إيران

بحث الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم /الثلاثاء/، مع وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، تطورات المفاوضات الجارية حالياً في فيينا للتوصل إلى ضمان التنفيذ الكامل والفعلي للاتفاق الموقع بين المجموعة الدولية وإيران بخصوص أنشطتها النووية، وإمكانية عودة الولايات المتحدة إليه بعد أن انسحبت منه أحادياً عام 2018.

والتقى المسؤولان - حسب البيان الصادر من بروكسل ونقلته وكالة (آكي) الإيطالية - على هامش الاجتماع الوزاري للدول السبع الصناعية الكبرى المنعقد حالياً في لندن.

كما تطرق بوريل إلى علاقات الاتحاد الأوروبي "المتدهورة" مع روسيا، خاصة فيما يتعلق بالحشود العسكرية الروسية على الحدود مع أوكرانيا، وقضية المعارض الروسي اليكسي نافالني، والعقوبات الأخيرة التي فرضتها موسكو على شخصيات أوروبية.

ومن بين الموضوعات التي تم بحثها خلال اللقاء، الوضع في أفغانستان، خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) الانسحاب من البلاد.

وبحسب الوكالة الإيطالية، عبر الطرفان عن قناعتهما بأن القمة الأوروبية – الأمريكية المقررة في شهر يونيو المقبل في بروكسل، ستكون فرصة لإعطاء زخم جديد للعلاقات الثنائية.