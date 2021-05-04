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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الموت هو الحقيقة الوحيدة الثابتة فى الحياة

ليلى عز العرب: أنا بخاف من المرض لكن الموت أهلا به فى أى وقت

الفنانة ليلى عز العرب
الفنانة ليلى عز العرب

قالت الفنانة ليلى عز العرب، إنها تخاف من المرض أكثر من الموت.

و أضافت "عز العرب" خلال لقائها مع الإعلامى" أحمد سالم "فى برنامج" لحظات جريئة " المذاع على قناة "القاهرة و الناس"، أنها ترحب بالموت فى أى لحظة، معقبة :"أهلا بيه فى أى وقت".

و أكدت ليلى عز العرب، أن الموت هو الحقيقة الوحيدة الثابتة فى الحياة و كل إنسان سوف يعرض له، لافتة إلى أن أهم أسباب حدوث الكثير من حالات  الطلاق هو زواج الأشخاص لأسباب خاطئة و نتيجة ذلك الإنفصال.

وأوضحت أنها  لا تستطيع البقاء في المنزل بدون عمل، معقبة : "أغلب العاملين في القطاع المصرفي بعد المعاش يعملون في نفس المجال، وأنا كنت زهقت".

وأكملت: "أنا شخص لا استطيع البقاء في المنزل دون عمل، وكنت وصلت لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة في أحد البنوك، والتمثيل بدأ معي قبل ما أترك عملي في البنك".

وتابعت : "قولت أنا هحط قائمة بالحاجات اللي بحبها، وبالصدفة جربت التمثيل، دخلت أخدت كورس، وقولت أجرب نفسي، وطلعت في الأول كومبارس صامت وأنا لسه في البنك".

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