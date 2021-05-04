ليلى عز العرب: أنا بخاف من المرض لكن الموت أهلا به فى أى وقت

الموت هو الحقيقة الوحيدة الثابتة فى الحياة

قالت الفنانة ليلى عز العرب، إنها تخاف من المرض أكثر من الموت.

و أضافت "عز العرب" خلال لقائها مع الإعلامى" أحمد سالم "فى برنامج" لحظات جريئة " المذاع على قناة "القاهرة و الناس"، أنها ترحب بالموت فى أى لحظة، معقبة :"أهلا بيه فى أى وقت".

و أكدت ليلى عز العرب، أن الموت هو الحقيقة الوحيدة الثابتة فى الحياة و كل إنسان سوف يعرض له، لافتة إلى أن أهم أسباب حدوث الكثير من حالات الطلاق هو زواج الأشخاص لأسباب خاطئة و نتيجة ذلك الإنفصال.

وأوضحت أنها لا تستطيع البقاء في المنزل بدون عمل، معقبة : "أغلب العاملين في القطاع المصرفي بعد المعاش يعملون في نفس المجال، وأنا كنت زهقت".

وأكملت: "أنا شخص لا استطيع البقاء في المنزل دون عمل، وكنت وصلت لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة في أحد البنوك، والتمثيل بدأ معي قبل ما أترك عملي في البنك".

وتابعت : "قولت أنا هحط قائمة بالحاجات اللي بحبها، وبالصدفة جربت التمثيل، دخلت أخدت كورس، وقولت أجرب نفسي، وطلعت في الأول كومبارس صامت وأنا لسه في البنك".