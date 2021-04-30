ليلى عز العرب: سعدت بالعمل في مسلسل الاختيار.. فيديو

قالت الفنانة ليلى عز العرب، إن الفنان الذي كانت ترغب في العمل معه وعملت معه بالفعل هذا العام كان الفنان كريم عبد العزيز مؤكدة أنها سعيدة بدورها في مسلسل الإختيار.

وأضافت عز العرب، خلال لقاء لها لبرنامج لحظات جريئة عبر فضائية القاهرة والناس أن مسلسل الإختيار يعد عمل فنيا ووطنيا مشيرة إلى أنه يذكرنا بما حدث في التاريخ المصري.

وتابعت الفنانة ليلى عز العرب: “أنني أرغب أيضا في حضور “مسرحية الوصية” لأنها أيضا عمل وطني مؤكدا أنني أميل لهذا الاتجاه”.

وأشارت عز العرب، إلى أن آخر أجر تقاضته فى رمضان السابق بعد مشاركتها فى مسلسل "ونحب تانى ليه "، مشيرة إلى أن أجرها في المسلسل كان ٢٠٠ ألف جنيه .