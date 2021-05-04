مسلسل حرب أهلية الحلقة 22 : شقيق نور يتسبب فى قتلها

شهدت أحداث الحلقة 22 من مسلسل حرب أهلية تصاعدا في الاحداث نستعرضه من خلال السطور التالية...

بوصول السارق إلى فيلا الدكتورة مريم ودخوله للغرفة النوم إلا أن زياد ونور كانا وصلا إلى الفيلا ايضا في نفس الوقت.

وذهبت نور “مايان السيد” بمفردها إلى الفيلا لاحضار الشبكة وعند خروجها تفاجئت بصوت موبايل داخل غرفة “مريم” يسرا .

وعادت نور إلى غرفة مريم ليقوم السارق بكتم انفاسها حتى الموت.

ويذهب شقيق نور لإنقاذها بعدما علم انه عادت لاحضارها ولكن لا يمكنه الالحاق بها.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين ، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC و CBC دراما.

وتجسد يسرا في العمل شخصية "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، وتكتشف أنها قد تخسر كل شيء في لحظة ضعف، وتبدأ الأحداث والمفاجأت.

وجددت يسرا تعاونها مع المؤلف أحمد عادل والمخرج سامح عبد العزيز في "حرب أهلية" بعد نجاحهما العام الماضى في مسلسل “خيانة عهد”.