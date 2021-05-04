مسلسل حرب أهلية الحلقة 21.. تعرض يسرا للسرقة

شهدت أحداث الحلقة ٢١ من مسلسل حرب أهلية تصاعدا في الاحداث نستعرضه من خلال السطور التالية...

تفاجئت "نور " بأنها نسيت شبكتها في المنزل وذهب زياد ونور مسرعين إلى المنزل لإحضارها والعودة للاحتفال

بالخطوبة.



وكان اتفق يوسف و نادين مع حسين لسرقة ورقة إثبات أن عزيز زوج نادين وطليق الدكتورة مريم لا يمكنه الانجاب حتي يضعوا أيديهم على الميراث، من خلال نسب جنين نادين إلى عزيز .

وتنتهى الحلقة بوصول السارق إلى فيلا الدكتورة مريم ودخوله للغرفة النوم إلا أن زياد ونور كانا وصلا إلى الفيلا ايضا في نفس الوقت.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين ، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC و CBC دراما.

وتجسد يسرا في العمل شخصية "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، وتكتشف أنها قد تخسر كل شيء في لحظة ضعف، وتبدأ الأحداث والمفاجأت.

وجددت يسرا تعاونها مع المؤلف أحمد عادل والمخرج سامح عبد العزيز في "حرب أهلية" بعد نجاحهما العام الماضى في مسلسل “خيانة عهد”.