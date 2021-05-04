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رئيس التحرير
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رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. ويؤكد: تعد أحد أهم الوجهات اللوجستية في العالم

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

الحكومة:

  • رفع كفاءة الظهير الخلفي لأرصفة ميناء الأدبية
  • الرئيس يكلّف بتقديم كافة سبل الدعم للمشروعات الاستثمارية بالمنطقة
  • تطوير ميناء الطور واستكمال مشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي بغرب بورسعيد

 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد عبدالله، رئيس قطاع موازنات الهيئات، وعماد عبدالحميد، رئيس قطاع التمويل.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد أحد أهم الوجهات الاستثمارية واللوجستية في العالم، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلّف بتقديم كافة سبل الدعم للمشروعات الاستثمارية بالمنطقة لزيادة المزايا التنافسية بها. 

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء،  إن رئيس الوزراء اطلع خلال الاجتماع على موقف المشروعات الاستثمارية بالمنطقة، وأبرز هذه المشروعات: استكمال محطة تحلية مياه البحر والخط الناقل بالمنطقة الصناعية بالسخنة، واستكمال تطوير رصيف عباس، ومحطة معالجة صرف سعة 10 آلاف م3 بالمنطقة الصناعية بالسخنة، ومشروع البنية التحتية بمنطقة القنطرة غرب، وتطوير ميناء الأدبية، ورصيف الصب السائل بميناء السخنة، وشبكات المرافق بساحات التداول بالأرصفة البحرية، والمنظومة الإلكترونية لميناء غرب بورسعيد. 

وأضاف المستشار نادر سعد أيضا أن المشروعات الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس المدرجة بموازنة العام المالي 2020/2021 تتضمن: رفع كفاءة الظهير الخلفي لأرصفة ميناء الأدبية، وتطوير ميناء الطور، واستكمال مشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي وصرف مطر جديد  بمنطقة غرب بورسعيد، وأعمال البنية التحتية لمنطقة وادى التكنولوجيا، وشبكة الغاز الطبيعي ومحطة تخفيض الضغط بمنطقة شرق بورسعيد، ومشروعات ميناء العريش.

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