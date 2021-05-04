"سعفان هيتجنن" .. شاهد | أغرب مشهد في العالم لإعلان منتجات الألبان

حل الفنان مصطفى البنا الشهير " بسعفان " ضيفا اليوم في برنامج " 5 نجوم " وهذا بعد إقناعه بالحضور إلي مكان التصوير من قبل الفنان محمد الشرنوبي والذى يريد عمل مقلب بالفنان سعفان دون علمه وبالتالي اصطحبه إلي مكان التصوير وهو عبارة عن مزرعة أبقار ومنتجات البان .

فقد الفنان سعفان أعصابه عندما طلب منه المخرج أن يمسك البقرة من اجل إكمال تصوير الإعلان وبالتالي قام بمسكها ولكن ظهرت عليه علامات الخوف والتوتر قائلا " هسيب البقرة" وبعدها تركها بالفعل .



طلب الشرنوبي من سعفان أن يمسك “بزازة أطفال” وان يشرب منها وبعدها يقوم بإعطائها إلي البقرة فرد عليه سعفان " دا أنا مشربتش منها وأنا صغير ".

والجدير بالذكر أن برنامج خمس نجوم ، يجمع لأول مرة معا النجوم غادة عادل، ونور، وكريم فهمي، ومُصطفى قمر، ومحمد الشرنوبي ؛ إذ يقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، ما يفجر الكثير من المواقف المضحكة، وينضم إلى النجوم الخمسة أحد نجوم الفن والرياضة والإعلام في كل حلقة.