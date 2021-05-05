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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انقطاع المياه عن 7 مناطق..تعرف عليها

قطع المياه_ أرشيفية
قطع المياه_ أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان  قطع المياه عن مناطق ( شارع السماد حتى المطحن – شرق كوبرى الصدرية – السيل الريفى والجديد – الصداقة الجديدة – الزيداب – خورعواضه - الأمبركاب) لمدة 6 ساعات وذلك اعتبارًا من الساعة الرابعة فجر غد الأربعاء الموافق 5/5/2021 وحتى الساعة العاشرة من صباح نفس اليوم ، نظراً للقيام بأعمال ربط الخطوط والشبكات الجديدة بمناطق حى شرق المدينة.

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وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.


وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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