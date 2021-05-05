عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا .. آبل تطلق التحديث الطارئ iOS 14.5.1 لجميع المستخدمين.. وسامسونج توقف الدعم نهائيا لهاتف Galaxy S8

اخبار العلوم والتكنولوجيا
اخبار العلوم والتكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»،مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، وفي هذه السطور نستعرض أبرزها على النحو التالي:

 

مستخدمو هواتف Galaxy Note 10 يشتكون من مشكلة خطيرة مع قلم S Pen الذكى

 

كشفت تقارير أن عدد كبير من مستخدمى هواتف Galaxy Note 10 من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، تعانى من مشكلة خطيرة تؤثر على استخدام القلم الذكى S Pen بشكل طبيعى. 

 

بعد 4 سنوات.. سامسونج توقف الدعم نهائيا لهاتف Galaxy S8


قامت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، بوقف الدعم لهاتفها Galaxy S8 ، وذلك بعد 4 سنوات من الدعم والتحديثات المستمرة، حيث سيعد الهاتف واحدا من عدة هواتف قررت سامسونج وقف الدعم لها نهائيا.

 

شاهد .. أول فيديو لنظام التشغيل Harmony OS من هواوي يستعرض مميزاته


كشفت تسريبات أول فيديو يستعرض تصميم التطبيقات وإيماءات الشاشة الخاصة بنظام التشغيل القادم من شركة هواوى الصينية، المسمى ب Harmony OS ، والذى يعد جزء من مرحلة تجريبية للشركة قبل الإصدار الرسمى له بداية من شهر يونيو المقبل. 


جوجل ترد على بدرية طلبة :" يعجبنا صوتك و لكن".. اعرف التفاصيل


"نقدر أعمال بدرية طلبة الممتعة واقتراحاتها الفريدة، بالرغم من إعجابنا باقتراحها لطرح تعليقات طريفة عبر خدمة خرائط جوجل Google Maps الشهيرة و نؤكد أنه لا توجد الآن أى نية لتغيير التوجيهات الصوتية على خدمة خرائطنا".

 

بسعر غير متوقع.. إنفينيكس تعلن الموعد الرسمى لهاتفها الرائد Infinix Note 10 Pro


أعلنت شركة Infinix إنفينيكس الصينية، الموعد الرسمى لإطلاق هاتفها الرائد Infinix Note 10 Pro ، وذلك فى 13 مايو القادم، على أن يتم الإطلاق العالمى للهاتف بعدها بأيام قليلة فى يوم 18 مايو ،  حيث سيأتى الهاتف بإمكانات كبيرة للغاية مع سعر رخيص مقارنة بقدارته.

 

قم بتثبيته فورا.. آبل تطلق التحديث الطارئ iOS 14.5.1 لجميع المستخدمين


أصدرت شركة Apple آبل الأمريكية، تحديث iOS 14.5.1 لكل مستخدمى هواتف آيفون، وكذلك تحديث iPadOS 14.5.1 لجميع مستخدمى آيباد، وذلك بعد أيام قليلة جدا من إطلاق تحديثها المثير للجدل iOS 14.5 الذى يمنع التطبيقات المختلفة من تتبع وتسجيل أنشطة مستخدمى أجهزة آبل.

 

150 من خبراء منظمة الأمن والتعاون الأوروبي يبحثون أمن تكنولوجيا المعلومات


اتفق 150 من الخبراء المشاركين في مؤتمر الأمن السيبراني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، على مستوى منظمة الأمن والتعاون الأوروبي على أن التكنولوجيا أدت إلى ترابط المجتمع الدولي وأن هناك حاجة إلى بناء الثقة لضمان فضاء إلكتروني مفتوح وآمن.

 

 

أخبار التكنولوجيا آبل سامسونج Galaxy S8 جوجل آيفون إنفينيكس تكنولوجيا المعلومات

ترشيحاتنا

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 5/5/2021 بمحافظات مصر

لتتأكد من صحتها.. طريقة حساب فاتورة الكهرباء

إجتماع وعلم نفس.. بث مباشر لطلاب الثانوية العامة على منصة حصص مصر اليوم

تحور فيروس كورونا .. تحذيرات من المستشار الإقليمي للصحة العالمية ..فيديو

خاص| رحلة 3 سنوات.. جنديان مجهولان وراء استرداد مصر 5000 قطعة أثرية من الولايات المتحدة.. صور

ذكرى ميلاد جورج أبيض.. الخديوي عباس نقله من السكة الحديد للفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصاروخ الذي أطلقته الصين يصدم الأرض خلال أيام.. والبنتاجون يتحرك| شاهد

صدفة غريبة.. وفاة فنان لحظة عرض مشهد موته خلال مسلسل عاشور العاشر .. تفاصيل

الصاروخ الذي أطلقته الصين يهدد كوكب الأرض.. موقع سقوطه مجهول| شاهد

السعودية.. مجلس الوزراء يصدر قرارات عاجلة

الصاروخ الذي أطلقته الصين.. أبرز المعلومات عنه قبل سقوطه على كوكب الأرض

شاب ينقذ فتاة من براثن 4 ذئاب حاولوا خطفها واغتصابها بحدائق المعادى..صور

فيروس كورونا.. قرار عاجل من الهند لاحتواء الوضع المأساوي

موسى وحلاوتهم.. أول تعليق من أحمد سعد على زفاف محمد رمضان وسمية الخشاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قتلوا زعيمتهم وحنطوها في شجرة الكريسماس.. معتقدات غريبة لطائفة أمريكية|صور

بسبب جدول الضرب .. عروس تترك عريسها ليلة الزفاف| صور

شاهد.. السعودية تستبدل كلمة "للمسلمين فقط" على اللوحات الإرشادية لدخول المدينة المنورة|صور

أظافر كورونا.. علامة هامة تدل على إصابتك بالفيروس من قبل | صور

فيديو

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

فيديو جراف.. الذهب لا يصدأ.. شريهان ترفع شعار "مفيش مستحيل"

فيديوجراف.. مزعجة قوي .. منة عرفة تستفز الجمهور في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

د. شيماء علام تكتب: فن المعية

سارة حسني يكتب: يا صاحب العذر..أبشر

دينا شرف الدين تكتب: أين دراما رمضان من سطوة الإعلانات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ