أخبار التكنولوجيا .. آبل تطلق التحديث الطارئ iOS 14.5.1 لجميع المستخدمين.. وسامسونج توقف الدعم نهائيا لهاتف Galaxy S8

نشر موقع «صدى البلد»،مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، وفي هذه السطور نستعرض أبرزها على النحو التالي:

مستخدمو هواتف Galaxy Note 10 يشتكون من مشكلة خطيرة مع قلم S Pen الذكى

كشفت تقارير أن عدد كبير من مستخدمى هواتف Galaxy Note 10 من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، تعانى من مشكلة خطيرة تؤثر على استخدام القلم الذكى S Pen بشكل طبيعى.

بعد 4 سنوات.. سامسونج توقف الدعم نهائيا لهاتف Galaxy S8



قامت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، بوقف الدعم لهاتفها Galaxy S8 ، وذلك بعد 4 سنوات من الدعم والتحديثات المستمرة، حيث سيعد الهاتف واحدا من عدة هواتف قررت سامسونج وقف الدعم لها نهائيا.

شاهد .. أول فيديو لنظام التشغيل Harmony OS من هواوي يستعرض مميزاته



كشفت تسريبات أول فيديو يستعرض تصميم التطبيقات وإيماءات الشاشة الخاصة بنظام التشغيل القادم من شركة هواوى الصينية، المسمى ب Harmony OS ، والذى يعد جزء من مرحلة تجريبية للشركة قبل الإصدار الرسمى له بداية من شهر يونيو المقبل.



جوجل ترد على بدرية طلبة :" يعجبنا صوتك و لكن".. اعرف التفاصيل



"نقدر أعمال بدرية طلبة الممتعة واقتراحاتها الفريدة، بالرغم من إعجابنا باقتراحها لطرح تعليقات طريفة عبر خدمة خرائط جوجل Google Maps الشهيرة و نؤكد أنه لا توجد الآن أى نية لتغيير التوجيهات الصوتية على خدمة خرائطنا".

بسعر غير متوقع.. إنفينيكس تعلن الموعد الرسمى لهاتفها الرائد Infinix Note 10 Pro



أعلنت شركة Infinix إنفينيكس الصينية، الموعد الرسمى لإطلاق هاتفها الرائد Infinix Note 10 Pro ، وذلك فى 13 مايو القادم، على أن يتم الإطلاق العالمى للهاتف بعدها بأيام قليلة فى يوم 18 مايو ، حيث سيأتى الهاتف بإمكانات كبيرة للغاية مع سعر رخيص مقارنة بقدارته.

قم بتثبيته فورا.. آبل تطلق التحديث الطارئ iOS 14.5.1 لجميع المستخدمين



أصدرت شركة Apple آبل الأمريكية، تحديث iOS 14.5.1 لكل مستخدمى هواتف آيفون، وكذلك تحديث iPadOS 14.5.1 لجميع مستخدمى آيباد، وذلك بعد أيام قليلة جدا من إطلاق تحديثها المثير للجدل iOS 14.5 الذى يمنع التطبيقات المختلفة من تتبع وتسجيل أنشطة مستخدمى أجهزة آبل.

150 من خبراء منظمة الأمن والتعاون الأوروبي يبحثون أمن تكنولوجيا المعلومات



اتفق 150 من الخبراء المشاركين في مؤتمر الأمن السيبراني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، على مستوى منظمة الأمن والتعاون الأوروبي على أن التكنولوجيا أدت إلى ترابط المجتمع الدولي وأن هناك حاجة إلى بناء الثقة لضمان فضاء إلكتروني مفتوح وآمن.