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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق مقاهٍ لضبط شيش وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية في كفر الشيخ.. صور

حملة أمنية على المقاهي
حملة أمنية على المقاهي

شهدت عدد من مدن محافظة كفر الشيخ، حملات ليلية على المقاهي والأسواق، وأعمال رش وتطهير بالإضافة وقف أعمال بناء دور ثالث مخالف، تَنفِيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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أشرفت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، على أعمال  الرش والتطهير بنطاق حي شمال ، إضافة إلى  إزالة أعمال بناء بالدور الثالث العلوي، وتم التحفظ الأخشاب وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أشرف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، على أعمال حملة على الأسواق إضافة على المقاهي والمطاعم، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتمكنت الحملة من ضبط شيش بمقهيين، واتخذت كافة الإجراءات القانونية.

وأشرف على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين على الحملة المكبرة على الأسواق والمقاهي والمطاعم لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتمكنت الحملة من ضبط عدد من الشيش وتحرير محاضر لعدد من المواطنين لعدم ارتدائهم الكمامات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما قاد أحمد إسماعيل رئيس مركز ومدينة بيلا، حملة بالتعاون مع قوة شرطية، على  المقاهي والمطاعم وتمكنت من ضبط عدد من الشيش وغلق عدد من المحال المخالفة، لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.

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أخبار محافظة كفرالشيخ محافظ كفرالشيخ ضبط شيش اتباع الإجراءات الاحترازية الحملات على المقاهي

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