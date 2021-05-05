أعشاب مهملة عديدة فى مطبخك تمنحك فوائد صحية غير متوقعة

أعشاب مهملة عديدة فى مطبخك على الرغم من فوائدها الصحية إليك أبرزها وفقا لموقع tasteofhome فهى غنية بالفيتامينات وتساعد على محاربة الالتهابات وتقليل التوتر لذا عليك إضافتها إلى أطباق طعامك



الشبت



حافظ على صحتك بإضافة المزيد من الشبت إلى نظامك الغذائي لقد وجدت الدراسات أن الشبت له خصائص مضادة للميكروبات ويمكن أن يوقف نمو أنواع معينة من البكتيريا التي تصيب الجهاز الهضمى وقد يسبب القرحة وعسر الهضم

البقدونس

البقدونس غني بالفيتامينات التي قد تساعد في إبطاء نمو الخلايا السرطانية ومن المعروف أنها تقلل ضغط الدم .



أوراق الليمون



كوب من مغلى أوراق الليمون يساعد على منحك كم كبير من فيتامين سى لرفع مناعتك ومنحك شعورا بالاسترخاء



الريحان



الربحان من الأعشاب التى تعمل على تقليل الالتهاب ويمكن أن تخفف من أعراض نزلات البرد والأنفلونزا



إكليل الجبل



قم بتخزين إكليل الجبل الطازج لتحسين صحة قلبك فهو يمكن أن يمنع تلف الأوعية الدموية الذي يؤدي إلى أمراض القلب.

يحتوي إكليل الجبل على نكهة قوية مثالية لأطباق اللحوم والبطاطس الشهية مثل الدجاج المشوي مع إكليل الجبل .

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شاي نبات القراص



عندما تخطط للطهي باستخدام الأعشاب الطازجة ، فمن المحتمل ألا يكون نبات القراص اللاذع ضمن قائمة مشترياتك. لقد وجد أنه يقلل من الالتهاب والألم الناتج عن التهاب المفاصل كذلك يساعد شاى نبات القراص على الحفاظ على صحة الشعر .