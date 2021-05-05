فِركِش.. مصطفى شعبان يشكر فريق عمل ملوك الجدعنة

وجَّه الفنان مصطفى شعبان، الشكر، لأفراد عمل المسلسل الرمضاني "ملوك الجدعنة"، في آخر يوم تصوير لهم، ونشر البوستر الرسمي للعمل عبر حسابه على “إنستجرام”.



وعلَّق مصطفى شعبان، على البوستر،: “النهاردة كان آخر يو تصوير، فركش #ملوك_الجدعنة ♥️ شكرا لكل ملوك الجدعنة وراء الكاميرا وأمامها،،👏 كل الشكر والامتنان للسادة الزملاء من النجوم والفنانين 🎩، فريق عمل عظيم، كان ليا الشرف إني أشتغل معاهم، وسعيد جدا بالنجاح اللي وصلناله، وتفاعل المشاهدين مع المسلسل وأحداثه🙏💪، شكرا #الصباح_إخوان، الأستاذ صادق الصباح 😍، الأستاذ أنور الصباح 🙏❤️🤗 اللي كانوا حريصين على خروج العمل في أحسن صورة”.



وأكمل مصطفى شعبان: شكرا للمخرج المبدع أحمد خالد موسى، شكرا للمبدع ياسر عبد الرحمن صاحب الموسيقى التصويرية الرائعة، والشكر موصول للمنتج الفني على حسين،🌹ومدير التصوير محمود بشير 👏😘، ومهندس الديكور أحمد عباس🌹، والـ ستايلست دينا نصير 🎩، والكوافير چو أشقر😘، والميك أب بنان 🌹، والمونتيرة منى ربيع 🙏👏، وكل الاحترام والشكر والتقدير لكل الفنيين والعاملين في المسلسل 💪💪، مجهود كبير في زمن قياسي ، شكرا شكرا شكرا 🙏🙏🙏❤️❤️❤️❤️❤️ شرفت بالعمل معكم 🌹 رمضان كريم".



“ملوك الجدعنة” بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، وتأليف ورشة كتابة فنية تحت إشراف الكاتبة عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى، ويظهر خلال العمل مجموعة من ضيوف الشرف، وسيكون وجودهما بمثابة مفاجأة للجميع، خاصة أن العمل يدور في إطار تشويقي، كما يظهر الفنان يوسف شعبان، وهو يعتبر من آخر الأعمال التي قدمها قبل وفاته.



وتدور أحداث ملوك الجدعنة حول سرية وسفينة “مصطفى شعبان وعمرو سعد” اللذان يعملان في التجارة وتربطهما صداقة قوية، ويواجهان صعابًا ومشكلات كبيرة مع عدو لهما، يحاول أن يسيطر عليهما، ويتحكم فيهما.

