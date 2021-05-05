عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فِركِش.. مصطفى شعبان يشكر فريق عمل ملوك الجدعنة

عمرو سعد ومصطفى شعبان
عمرو سعد ومصطفى شعبان

وجَّه الفنان مصطفى شعبان، الشكر، لأفراد عمل المسلسل الرمضاني "ملوك الجدعنة"، في آخر يوم تصوير لهم، ونشر البوستر الرسمي للعمل عبر حسابه على “إنستجرام”.
 

وعلَّق مصطفى شعبان، على البوستر،: “النهاردة كان آخر يو تصوير، فركش #ملوك_الجدعنة ♥️ شكرا لكل ملوك الجدعنة وراء الكاميرا وأمامها،،👏 كل الشكر والامتنان للسادة الزملاء من النجوم والفنانين 🎩، فريق عمل عظيم، كان ليا الشرف إني أشتغل معاهم، وسعيد جدا بالنجاح اللي وصلناله، وتفاعل المشاهدين مع المسلسل وأحداثه🙏💪، شكرا #الصباح_إخوان، الأستاذ صادق الصباح 😍، الأستاذ أنور الصباح 🙏❤️🤗 اللي كانوا حريصين على خروج العمل في أحسن صورة”.

وأكمل مصطفى شعبان: شكرا للمخرج المبدع أحمد خالد موسى، شكرا للمبدع ياسر عبد الرحمن صاحب الموسيقى التصويرية الرائعة، والشكر موصول للمنتج الفني على حسين،🌹ومدير التصوير محمود بشير 👏😘، ومهندس الديكور أحمد عباس🌹، والـ ستايلست دينا نصير 🎩، والكوافير چو أشقر😘، والميك أب بنان 🌹، والمونتيرة منى ربيع 🙏👏، وكل الاحترام والشكر والتقدير لكل الفنيين والعاملين في المسلسل 💪💪، مجهود كبير في زمن قياسي ، شكرا شكرا شكرا 🙏🙏🙏❤️❤️❤️❤️❤️ شرفت بالعمل معكم 🌹 رمضان كريم".
 

“ملوك الجدعنة” بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، وتأليف ورشة كتابة فنية تحت إشراف الكاتبة عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى، ويظهر خلال العمل مجموعة من ضيوف الشرف، وسيكون وجودهما بمثابة مفاجأة للجميع، خاصة أن العمل يدور في إطار تشويقي، كما يظهر الفنان يوسف شعبان، وهو يعتبر من آخر الأعمال التي قدمها قبل وفاته.
 

وتدور أحداث ملوك الجدعنة حول سرية وسفينة “مصطفى شعبان وعمرو سعد” اللذان يعملان في التجارة وتربطهما صداقة قوية، ويواجهان صعابًا ومشكلات كبيرة مع عدو لهما، يحاول أن يسيطر عليهما، ويتحكم فيهما.
 

مصطفى شعبان أحداث ملوك الجدعنة ملوك الجدعنة

ترشيحاتنا

هل على الشبكة الألماظ والذهب للزوجة زكاة؟ الإفتاء تجيب

الصاروخ الذي أطلقته الصين يصدم الأرض خلال أيام.. والبنتاجون يتحرك

يهاجم الدماغ .. مرض غامض يضرب كندا والوضع خارج عن السيطرة

معنى "لخلوف فم الصائم أطيب من ريح المسك"؟ الإفتاء تجيب

مرسيدس S 500 4Matic تحصل على ترقيات جديدة أكثر قوة.. صور

بسعر غير متوقع.. إنفينيكس تعلن الموعد الرسمى لهاتفها الرائد Infinix Note 10 Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدفة غريبة.. وفاة فنان لحظة عرض مشهد موته خلال مسلسل عاشور العاشر .. تفاصيل

شاب ينقذ فتاة من براثن 4 ذئاب حاولوا خطفها واغتصابها بحدائق المعادى..صور

موعد نهاية كورونا ووفاة تفجع الوسط الفني .. خبير أبراج يتوقع الوضع في مصر خلال الأشهر القادمة

موسى وحلاوتهم.. أول تعليق من أحمد سعد على زفاف محمد رمضان وسمية الخشاب

ولي العهد السعودي يتخذ قراراً عسكرياً جديداً

أجرت عدة عمليات جراحية .. تدهور الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

أقل مدة لإحياء ليلة القدر .. عبادتان في 5 دقائق تفوز بها بأجر ألف شهر

رسميا .. إيقاف سيد عبد الحفيظ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قتلوا زعيمتهم وحنطوها في شجرة الكريسماس.. معتقدات غريبة لطائفة أمريكية|صور

بسبب جدول الضرب .. عروس تترك عريسها ليلة الزفاف| صور

شاهد.. السعودية تستبدل كلمة "للمسلمين فقط" على اللوحات الإرشادية لدخول المدينة المنورة|صور

أظافر كورونا.. علامة هامة تدل على إصابتك بالفيروس من قبل | صور

فيديو

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

فيديو جراف.. الذهب لا يصدأ.. شريهان ترفع شعار "مفيش مستحيل"

فيديوجراف.. مزعجة قوي .. منة عرفة تستفز الجمهور في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

د. شيماء علام تكتب: فن المعية

سارة حسني يكتب: يا صاحب العذر..أبشر

دينا شرف الدين تكتب: أين دراما رمضان من سطوة الإعلانات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ