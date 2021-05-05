مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 22 .. براءة غزل والخديوي يطلب الزواج منها

مسلسلات رمضان 2021

بدأت الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل"اللي مالوش كبير " المذاع يوميا علي قناة " سي. بي. سي" في تمام الساعة التاسعة، بمحاولة هاجر صديقة غزل تشويها بمياه نار، لتقوم أبلة " يسرية" كبيرة السجن بكشفها لتنهرها وتتهمها بالخيانة، فتبرر أن والدتها مريضة بالكانسر ولا يوجد لديها أموال للانفاق علي أهلها مقابل المبلغ الكبير الذي عرض عليها، تفيق غزل وتشعر بثقل في رأسها وتبلغ هاجر بأنها صديقتها الوحيدة وتطمئن لها.

تمكن مينا "محمود حافظ" دراع الخديوي اليمين من العثور علي إبراهيم وتحدث مشاجرة يقوم بعدها بسحب إبراهيم ويقوم بتسليمه للشرطة ويتم التحقيق معه، وعندما تعلم غزل بالخبر ترقص وسط زميلتها المسجونات للفرح بظهور براءتها.

انتهت الحلقة بصدور حكم بالإفراج عنها، لتخرج وتجد الخديوي في انتظارها، ويطلب منها الخديوي الزواج بعد انتهاء أيام العدة وتعويضها عن أيام السجن، وتذهب لزيارة والدتها ووالدها في المنزل وتبلغهم أنها ستتزوج من الخديوي، وتبلغ نادين عابد تيمور بأنها طالبته بالإعلان عن زواجهم رسميا لان كتب كتاب غزل بعد ساعات ليتصل بشخص ويطلب مقابلته، ويكرر أن الزواج لن يتم، وأثناء كتب الكتاب يقوم عابد بتوصية رجاله بإطلاق النار عليهما.

ابطال مسلسل اللي مالوش كبير

مسلسل «اللي مالوش كبير» يضم عددا من النجوم بخلاف ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، منهم عايدة رياض، دينا فؤاد، أحمد صادق، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد.

مسلسل «اللي مالوش كبير» سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، اللذان سبق وتعاونا مع ياسمين عبدالعزيز في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه» بطولة كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، عماد رشاد، إيمان السيد، كارولين عزمي.

قنوات عرض المسلسل

ومن المنتظر عرض المسلسل عبر عدد من القنوات والمنصات.. فيما يلي نستعرض قنوات عرض اللي مالوش كبير

قناة cbc وcbc دراما

- قناة art حكايات.

- منصة Watch iT.