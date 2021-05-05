صحة سيناء: شفاء 12 حالة و5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء ، تماثل 12 حالة للشفاء، و5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات وفاة خلال 24 ساعة، على مستوى مراكز المحافظة.

وقال الدكتور طارق شوكه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة: إن إجمالي الحالات التي تم رصدها منذ ظهور الجائحة بشمال سيناء في ديسمبر 2019م، بلغ "416 حالة إيجابية، وقد تماثل 2443 حالة للشفاء من الإصابة بالفيروس ، و152 حالة وفاة.



كما تم حجز 17 حالة تحت العلاج بأقسام العزل بالمستشفيات العامة والمركزية ، كما تم حجز 56 حالة عزل منزلي ،لتلقي العلاج تحت إشراف طبي.



وأضاف طارق شوكة، أن مركز اللقاح بمستشفي العريش العام ، يستقبل المواطنين الراغبين في تلقي لقاح فيروس كورونا بمركز التطعيم بمستشفي العريش العام ، وبلغ عدد من تلقوا اللقاح 700حالة ومعظمهم من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.



إلى جانب تطعيم 58 من هيئة التمريض بمستسفيات العزل.





