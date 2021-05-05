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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة سيناء: شفاء 12 حالة و5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

توافر أدوية لقاح
توافر أدوية لقاح كورونا بمستشفي العريش العام

سجلت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء ،  تماثل 12 حالة للشفاء، و5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا  المستجد،  و3 حالات وفاة  خلال 24 ساعة، على مستوى مراكز المحافظة.

وقال الدكتور طارق شوكه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة: إن  إجمالي الحالات التي تم رصدها  منذ ظهور الجائحة بشمال سيناء في ديسمبر 2019م،  بلغ  "416 حالة إيجابية، وقد تماثل  2443 حالة للشفاء  من الإصابة بالفيروس ، و152 حالة وفاة.
 

كما تم حجز 17 حالة  تحت العلاج بأقسام العزل بالمستشفيات العامة والمركزية ، كما تم حجز  56 حالة  عزل منزلي ،لتلقي العلاج  تحت إشراف طبي.


وأضاف طارق شوكة، أن مركز اللقاح بمستشفي العريش العام ، يستقبل المواطنين الراغبين في تلقي لقاح فيروس كورونا بمركز التطعيم بمستشفي العريش العام ، وبلغ عدد من تلقوا اللقاح 700حالة ومعظمهم من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. 


إلى جانب تطعيم 58 من هيئة التمريض بمستسفيات العزل. 
 

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صحة كورونا سيناء اخبار المحافظات آثار فيروس كورونا

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