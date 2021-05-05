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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الموجة الثالثة من فيروس كورونا

ألمانيا تسجل 18034 إصابة جديدة و285 وفاة بكورونا

إصابات كورونا فى
إصابات كورونا فى ألمانيا

 

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و451550 بعد تسجيل 18034 إصابة جديدة.

 

ولفتت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 83876 بعد تسجيل 285 وفاة.

 

وفى سياق متصل، أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم أن أكثر من 93 ألف شخص توفوا بسبب فيروس كورونا، خلال الأسبوع الماضي، بزيادة تقدر بـ6% عن الأسبوع السابق.


وأفادت منظمة الصحة العالمية في النشرة الوبائية الأسبوعية، أن عدد المصابين خلال ذلك الأسبوع زاد بأكثر من 5.7 مليون، وهي نفس حصيلة الأسبوع السابق له تقريبا.


وقالت المنظمة إن تفشي وباء كورونا حول العالم لا يزال عند أعلى مستوى للأسبوع الثاني على التوالي منذ بداية تفشي الفيروس.


وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل في حالات كورونا المستجد عالميًا.

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