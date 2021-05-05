بالصور .. شاهد أجواء ثاني أيام امتحانات طلاب الدمج في المدارس

تفقد اليوم الدكتور سعيد عبدالله مدير إدارة الساحل التعليمية بمحافظة القاهرة ، سير ثاني أيام امتحانات طلاب الدمج الدارسين بالصفين الأول والثاني الثانوي في المدارس ، وتحديدا في مدرسة ناصر الثانوية بنين ، ومدرسة السيدة نفيسة الثانوية بنات ، ومدرسة الأمل للصم وضعاف السمع .

وخلال جولته التفقدية ، اطمأن مدير إدارة الساحل التعليمية بمحافظة القاهرة ، على مطابقة الورقة الامتحانية للموصفات الفنية والواردة من وزارة التربية والتعليم .

كما تابع مدير إدارة الساحل التعليمية بمحافظة القاهرة ، التزام المدارس المذكورة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا ، والتي من أبرزها تعقيم اللجان الامتحانية ، وقياس درجات الحرارة للطلاب والمعلمين اثناء دخول لجان الامتحانات ، والالتزام بـ إرتداء الكمامات والحفاظ على التباعد بين الطلاب داخل كل لجنة امتحانية.

وعلى جانب آخر .. تستعد مديريات التربية والتعليم ، لعقد امتحانات مايو التجريبية ، وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، في خطاب رسمي لجميع الادارات التعليمية ، أنه بناءا على تعليمات وزارة التربية والتعليم ، تقرر عقد امتحانات مايو التجريبية لـ طلاب الثانوية العامة في موعدها المحدد من جانب وزارة التربية والتعليم ، مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والحفاظ على الطلاب من خطر الاصابة بفيروس كورونا .

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، أنه سيتم عقد امتحانات مايو التجريبية لـ طلاب الثانوية العامة التجريبية خلال شهر مايو وفقا للجدول التالي :

الاحد 23 مايو 2021 :

اللغة العربية (من 10 صباحا لـ 11 صباحا)

اللغة الانجليزية (من 11:30 صباحا لـ 12 ظهرا)

اللغة الثانية ( من12:30 ظهرا لـ1 ظهرا )

الثلاثاء 25 مايو 2021 :

التاريخ - الفيزياء (من 10صباحا لـ 10:30 صباحا )

علم النفس - الاحياء - الرياضيات البحتة (من 11 صباحا لـ 11:30 صباحا)

الخميس 27 مايو 2021 :

الجغرافيا - الكيمياء (من 10 صباحا لـ 10:30 صباحا )

الفلسفة - الجيولوجيا - الرياضيات التطبيقية ( من 11 صباحا لـ 11:30 صباحا)

وتعقد امتحانات مايو التجريبية لطلاب الثانوية العامة ، في الوحدة الاولى والثانية من كل مادة .

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات مايو التجريبية لطلاب الثانوية العامة ، ستكون بلا درجات ، ولكنها ستكون بروفة لعقد امتحانات مجمعة على التابلت لطلاب الثانوية العامة ، وسيدخل طلاب الثانوية العامة بأكواد مختلفة .

وقال وزير التربية والتعليم ، أن امتحانات مايو التجريبية لطلاب الثانوية العامة ، ستكون قصيرة وبعدد أصغر من الاسئلة بحيث تجرب الوزارة جودة البيانات وارسالها والسوفت وير ، بالاضافة الى تدريب الطلاب على شكل بعض الاسئلة .

وزير التعليم : اعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة الاساسية .. بعد العيد

وتلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، استفسارا عبر جروب ائتلاف معا نستطيع الخاص بأولياء أمور طلاب المدارس ، بشأن موعد امتحانات الإعدادية 2021 وموعد امتحانات الثانوية العامة 2021.

وحرص وزير التربية والتعليم على الرد على هذا الاستفسار عبر جروب ائتلاف معا نستطيع ، حيث قال : امتحانات الإعدادية سوف تعقد على مستوى المديريات في شهر يونيو ، والثانوية العامة في يوليو .

وقال وزير التربية والتعليم : سنعلن التفاصيل الكاملة الخاصة بـ امتحانات الاعدادية و امتحانات الثانوية العامة 2021 بعد عيد الفطر أن شاء الله.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن أي أخبار او مواعيد اخرى عدا هذا الكلام ، مجرد إجتهادات لا علاقة لوزارة التربية والتعليم بها “كالعادة في كل موسم” .