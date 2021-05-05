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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالصور .. شاهد أجواء ثاني أيام امتحانات طلاب الدمج في المدارس

امتحانات طلاب الدمج
امتحانات طلاب الدمج

تفقد اليوم الدكتور سعيد عبدالله مدير إدارة الساحل التعليمية بمحافظة القاهرة ، سير ثاني أيام امتحانات طلاب الدمج الدارسين بالصفين الأول والثاني الثانوي في المدارس ، وتحديدا في مدرسة ناصر الثانوية بنين ، ومدرسة السيدة نفيسة الثانوية بنات ، ومدرسة الأمل للصم وضعاف السمع .

وخلال جولته التفقدية ، اطمأن مدير إدارة الساحل التعليمية بمحافظة القاهرة ،  على مطابقة الورقة الامتحانية للموصفات الفنية والواردة من وزارة التربية والتعليم .

كما تابع مدير إدارة الساحل التعليمية بمحافظة القاهرة ، التزام المدارس المذكورة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا ، والتي من أبرزها تعقيم اللجان الامتحانية ، وقياس درجات الحرارة للطلاب والمعلمين اثناء دخول لجان الامتحانات ، والالتزام بـ إرتداء الكمامات والحفاظ على التباعد بين الطلاب داخل كل لجنة امتحانية.

وعلى جانب آخر .. تستعد مديريات التربية والتعليم ، لعقد امتحانات مايو التجريبية ،  وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، في خطاب رسمي لجميع الادارات التعليمية ، أنه بناءا على تعليمات وزارة التربية والتعليم ، تقرر عقد  امتحانات مايو التجريبية لـ طلاب الثانوية العامة في موعدها المحدد من جانب وزارة التربية والتعليم ، مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والحفاظ على الطلاب من خطر الاصابة بفيروس كورونا .

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، أنه سيتم عقد امتحانات مايو التجريبية لـ طلاب الثانوية العامة التجريبية خلال شهر مايو وفقا للجدول التالي :

الاحد 23 مايو 2021 : 

اللغة العربية (من 10 صباحا لـ 11 صباحا)

 اللغة الانجليزية (من 11:30 صباحا لـ 12 ظهرا)

 اللغة الثانية ( من12:30 ظهرا لـ1 ظهرا )

الثلاثاء 25 مايو 2021 :

التاريخ - الفيزياء  (من 10صباحا لـ 10:30 صباحا )

علم النفس - الاحياء - الرياضيات البحتة (من 11 صباحا لـ 11:30 صباحا)

الخميس 27 مايو 2021 :

الجغرافيا - الكيمياء (من 10 صباحا لـ 10:30 صباحا )

الفلسفة - الجيولوجيا - الرياضيات التطبيقية ( من 11 صباحا لـ 11:30 صباحا)

وتعقد امتحانات مايو التجريبية لطلاب الثانوية العامة ، في الوحدة الاولى والثانية من كل مادة .

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات مايو التجريبية لطلاب الثانوية العامة ، ستكون بلا درجات ، ولكنها ستكون بروفة لعقد امتحانات مجمعة على التابلت لطلاب الثانوية العامة ، وسيدخل طلاب الثانوية العامة بأكواد مختلفة .

وقال وزير التربية والتعليم ، أن امتحانات مايو التجريبية لطلاب الثانوية العامة ، ستكون قصيرة وبعدد أصغر من الاسئلة  بحيث تجرب الوزارة جودة البيانات وارسالها والسوفت وير ، بالاضافة الى تدريب الطلاب على شكل بعض الاسئلة .

وزير التعليم : اعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة الاساسية .. بعد العيد

وتلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، استفسارا عبر جروب ائتلاف معا نستطيع الخاص بأولياء أمور طلاب المدارس ، بشأن موعد امتحانات الإعدادية 2021 وموعد امتحانات الثانوية العامة 2021.

وحرص وزير التربية والتعليم على الرد على هذا الاستفسار عبر جروب ائتلاف معا نستطيع ، حيث قال : امتحانات الإعدادية سوف تعقد على مستوى المديريات في شهر يونيو ، والثانوية العامة في يوليو  .

وقال وزير التربية والتعليم : سنعلن التفاصيل الكاملة الخاصة بـ امتحانات الاعدادية و امتحانات الثانوية العامة 2021 بعد عيد الفطر أن شاء الله. 

وأوضح وزير التربية والتعليم أن أي أخبار او مواعيد اخرى عدا هذا الكلام ، مجرد إجتهادات لا علاقة لوزارة التربية والتعليم بها  “كالعادة في كل موسم” .

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