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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شاهد .. أجواء سير امتحانات طلاب الدمج في المدارس اليوم

صدى البلد

انطلقت اليوم الثلاثاء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوى لـ طلاب الدمج ، وسط إلتزام كامل بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

 

من جانبه ، تفقد الدكتور سعيد عبدالله مدير عام إدارة الساحل التعليمية بمحافظة القاهرة، سير امتحانات طلاب الدمج ، بمدرسة روض الفرج الثانوية بنين ، ومدرسة ناصر الثانوية بنات الابتدائية ، ومدرسة ناصر الثانوية بنات .

 

 

حيث قام  بالاطمئنان على مطابقة الورقة الامتحانية للموصفات الفنية الواردة من وزارة التربية والتعليم .

 

كما تأكد مدير إدارة الساحل التعليمية ، من تعقيم اللجان الامتحانية ، وإجراءات قياس درجات الحرارة للطلاب اثناء دخول الامتحانات ، و على تطبيق كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية ، والالتزام بإرتداء الكمامات ، والحفاظ على التباعد بين الطلاب داخل كل لجنة امتحانية.

 

 

وعلى جانب آخر، أعلنت مديرية تعليم الجيزة أنه من المقرر أن تبدأ اليوم امتحانات طلاب الدمج المقيدين بـ الصفين الاول والثاني الثانوي العام ، وطلاب التربية الخاصة (الصم وضعاف السمع ، والمكفوفين).

 

و قالت المديرية، أن امتحانات طلاب الدمج بـ الصفين الاول والثاني الثانوي، سوف تستمر على مدار أيام 4 و 5 و 6 مايو 2021.

 

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وشددت مديرية التربية والتعليم ، على أن امتحانات طلاب الدمج بـ الصفين الأول والثاني الثانوي ، سوف تنعقد بترتيب الجداول الواردة من وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة، مع تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية ، وبمواصفات الورقة الامتحانية الموضوعة حسب نوع الإعاقة.

 

 

وشهدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، قد شددت على جهات الاختصاص بالادارات التعليمية بإتخاذ اللازم نحو وضع الاسئلة وطبها واعلان الجداول وارسال افادة بالاستعداد والتجهيز للامتحانات.

 

ووفقا لـ الجدول المعلن  من جانب مديرية التربية والتعليم بالجيزة  :

 مواعيد امتحانات طلاب الدمج بالصف الاول الثانوي 

الثلاثاء 4 مايو 2021 : اللغة العربية و التاريخ والجغرافيا واللغة الاجنبية الثانية في ورقة مجمعة لمدة ساعتين من 9 صباحا لـ 11 صباحا

الأربعاء 5 مايو 2021 : اللغة الاجنبية الأولى ، والفلسفة والرياضيات في ورقة مجمعة لمدة ساعة ونصف من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا

الخميس 6 مايو 2021 : الكيمياء ، الفيزياء ، الأحياء في ورقة مجمعة لمدة ساعة ونصف من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا.

 

 

مواعيد امتحانات طلاب الدمج بالصف الثاني الثانوي (علمي) 

الثلاثاء 4 مايو 2021 : اللغة العربية ورياضيات 1 ورياضيات 2 في ورقة مجمعة لمدة ساعة نصف من 12 ظهرا لـ 1:30 ظهرا

الاربعاء 5 مايو 2021 : اللغة الاجنبية الاولى والكمياء والاحياء في ورقة مجمعة لمدة ساعة نصف من 12 ظهرا لـ 1:30 ظهرا

الخميس 6 مايو 2021 : اللغة الاجنبية الثانية والفيزياء في ورقة مجمعة لمدة ساعة من 12 ظهرا لـ 1 ظهرا .

 

 

مواعيد امتحانات طلاب الدمج بالصف الثاني الثانوي (ادبي) 

الثلاثاء 4 مايو 2021 : اللغة العربية والتاريخ ورياضيات 1 في ورقة مجمعة لمدة ساعة ونصف  من 12 ظهرا لـ 1:30 ظهرا

الاربعاء  5 مايو 2021 : اللغة الاجنبية الاولى والفلسفة وعلم النفس ، في ورقة مجمعة لمدة ساعة ونصف من 12 ظهرا لـ 1:30 ظهرا

الخميس 6 مايو 2021 : اللغة الاجنبية الثانية والجغرافيا في ورقة مجمعة لمدة ساعة ةمن 12 ظهرا لـ 1 ظهرا 

 

الصفين الاول والثاني الثانوي طلاب الدمج الاجراءات الوقائية فيروس كورونا امتحانات طلاب الدمج

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