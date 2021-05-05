عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تسليم 10 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة في كفر الشيخ.. صور

تسليم العقود
تسليم العقود

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،  تسليم 10 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنيين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور رؤساء مراكز ومدن المحافظة.

توريد 103 آلاف و671 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يوضح مزايا منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة

 

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم تسليم 10 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، ومن بينهم 3 عقود بمركز ومدينة بلطيم، و 7 عقود بمراكز مطوبس، كفر الشيخ، قلين، سيدي غازي، دسوق، بيلا.

 

وأكد محافظ كفر الشيخ على أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضا التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.

 

وقال محافظ كفر الشيخ، إن إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن بلغ 690 عقداً، وأن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.

 

وأكد محافظ كفر الشيخ، بأننا نعالج تراكمات سنوات ماضية وهو الذى يتطلب الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام لأننا في صف المواطن قبل كل شيء، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء كافة المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.

FB_IMG_1620217293397
FB_IMG_1620217293397
IMG-20210505-WA0042
IMG-20210505-WA0042
أخبار محافظة كفرالشيخ محافظ كفر الشيخ عقود تقنين املاك الدولة اللواء جمال نور الدين دسوق

موضوعات متعلقة

توريد 103 آلاف و671 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

«الورث الملعون» آخر أعمالهم .. شباب بـ «كفر الشيخ» يحاربون العادات السيئة بأفلام قصيرة .. فيديو وصور

غلق مقاهٍ لضبط شيش وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية في كفر الشيخ.. صور

أول رسالة ماجستير تناقش تطبيق النانو تكنولوجي في طب الأسنان بجامعة كفرالشيخ

محافظ كفر الشيخ ونائبه يوجهان بشرح أهمية اشتراطات البناء الجديدة للمواطنين

محافظ كفر الشيخ: توريد 95409 أطنان قمح للصوامع والشون.. صور

محافظ كفر الشيخ ونائبه يتابعان تدريب فريق «الجو مكانية» على أحدث الأجهزة

محافظ كفر الشيخ يشيد بتوعية المواطنين بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.. صور

ترشيحاتنا

مجلس الوزراء يوافق علي توفيق أوضاع ٨٢ كنيسة ومبني

الكاف يعلن موعد وحكام مباراة بيراميدز وأنيميا

كل ما تريد معرفته عن مبادرة "حياة كريمة".. إنفوجراف

لافروف : التطبيع بين إسرائيل ودول عربية لا يجب أن يهمش القضية الفلسطينية.. فيديو

دعاء الحر الشديد فى نهار رمضان .. 5 كلمات تعتقك من نار جهنم

شيخ الازهر: يجوز أن يوصي المسلم في ماله بعد وفاته لـ مسيحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصادر حكومية تكشف حقيقة فرض حظر التجوال خلال عيد الفطر

مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.. قرارات جديدة

التعليم تصدر بيانا عاجلا لطلاب المدارس

الحكومة تكشف حقيقة إيقاف الدراسة بالمعاهد والجامعات وإلغاء الامتحانات

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن سقوط الصاروخ الصيني

الصاروخ الذي أطلقته الصين يصدم الأرض خلال أيام.. والبنتاجون يتحرك| شاهد

قرار عاجل من الكاف بشأن السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

الحكومة توافق على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض جديدة لـ فيروس كورونا تصيب المخ

قتلوا زعيمتهم وحنطوها في شجرة الكريسماس.. معتقدات غريبة لطائفة أمريكية|صور

بسبب جدول الضرب .. عروس تترك عريسها ليلة الزفاف| صور

شاهد.. السعودية تستبدل كلمة "للمسلمين فقط" على اللوحات الإرشادية لدخول المدينة المنورة|صور

فيديو

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

فيديو جراف.. الذهب لا يصدأ.. شريهان ترفع شعار "مفيش مستحيل"

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

د. شيماء علام تكتب: فن المعية

سارة حسني يكتب: يا صاحب العذر..أبشر

دينا شرف الدين تكتب: أين دراما رمضان من سطوة الإعلانات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ