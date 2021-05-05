رئيس الوزراء: غلق كل المحال والمولات التجارية والمقاهي التاسعة مساءً.. وإجازة عيد الفطر من الأربعاء 12 مايو وحتى الأحد 16 مايو

قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إنه تم رصد مئات الآلاف من الشيش في المقاهي رغم حظرها، مضيفا: "هذا يعني أننا كمواطنين ليس لدينا وعي بأهمية الإجراءات، ومجرد عدم الاكتراث من فرد يكلف أسرته بالكامل الإصابة بهذا المرض".

وأضاف رئيس الوزراء : “لدينا مؤشر أنه من الضروري اتخاذ إجراءات خلال الأيام المقبلة لمواجهة التكدس في أعداد المواطنين بحكم طبيعة المرحلة، وتحسبا مننا لهذه الظروف ولأننا لا نريد الوصول للحد الأقصى من طاقة المستشفيات، وبالتالي اعتبارا من الغد سيتم تطبيق هذه الإجراءات وحتى يوم 21 مايو".

وأوضح أنه اعتبارا من الغد مواعيد غلق كل المحال والمولات التجارية والمقاهي والمولات التاسعة مساءً، للحد من التزاحم وفي نفس الوقت السماح بخدمة توصيل الخدمات للمنازل للمطاعم والمأكولات لما بعد هذه المدة، وحظر أي اجتماعات أو منشآت أو مهرجانت في اي منشآت فندقية حظرا كاملا.

وأكد أنه تقرراعتبار أجازة عيد الفطر من الأربعاء 12 مايو وحتى الأحد 16 مايو.