انطلاق جلسة المشاورات السياسية بين مصر وتركيا

أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية ، بدء جلسة المُشاورات السياسية بين مصر وتركيا برئاسة السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية ونظيره التركي السفير سادات أونال وذلك بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة .

وكانت قد أعربت تركيا، عن رغبتها في تحسين العلاقات الاقتصادية مع مصر، وذلك قبل زيارة وفد تركي للقاهرة هذا الأسبوع.

وقال وزير التجارة التركي محمد موش، الاثنين، "بالتوازي مع تطور العلاقات الدبلوماسية مع مصر.. نريد تعزيز علاقاتنا التجارية والاقتصادية في الفترة المقبلة"، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.