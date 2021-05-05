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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رامز جلال عن أسماء المنور: دي داخلة ترفع حديد.. فيديو

رامز عقله طار
رامز عقله طار

وقعت الفنانة المغربية أسماء المنور اليوم الأربعاء، ضحية برنامج «رامز عقله طار»، الذي يستقطب ضيوف البرنامج لافتتاح مدينة ملاهي جديدة بالرياض بالمملكة العربية السعودية.

ورددت "أسماء المنور"، بعد فقرة ركوب الثور، قائلة: "يا دين النبي"، ليعلق "رامز قائلا: "دي داخلة ترفع حديد".

وتقوم فكرة البرنامج على استدراج الضحية بعد إيهامها بأنه يصور برنامج ترفيهي، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة.

ويستقبل ضيف برنامج رامز عقله طار في البداية حسن عسيري ويمارسان بعض الألعاب، التي يتدخل فيها رامز جلال بطريقته، ثم تستقبل الضيف المذيعة سارة مراد لتوجه له بعض الأسئلة قبل أن تتركه فريسة لمقلب رامز جلال.

ويتنكر رامز جلال، في برنامج رامز عقله طار ، في شخصية رجل هندي يركب مع الضيف الضحية إحدى الألعاب التي تقف على ارتفاع عالِ ويحدث بعض التخريب في اللعبة، ويضطر معها الضحية للقفز من على ارتفاع 13 مترا ليسقط في المياه من الخوف ليكتشف المقلب بعدها مباشرة.

واستقبل رامز جلال في برنامج رامز عقله طار عددا من نجوم الفن والرياضة أبرزهم محمد هنيدي، سمية الخشاب، أحمد سعد، دينا الشربيني، دينا محسن ويزو، كريم عفيفي، محمد عبدالرحمن توتا، إسلام إبراهيم، أحمد مالك، ريم مصطفى، معتصم النهار، حمو بيكا والراقصة لورديانا، رمضان صبحي،  محمد مجدي أفشة، طارق يحيى.

ويعرض برنامج «رامز عقله طار» على شاشة قناة mbc مصر بعد أذان المغرب مباشرة.
 

رامز عقله طار أسماء المنور بالمملكة العربية السعودية برنامج رامز عقله طار الراقصة لورديانا ريم مصطفي دينا الشربيني

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