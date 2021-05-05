مفيد فوزي يطالب بسمة وهبة بإنهاء الفقرة بسبب أهلاوية كهربا

انفعل الإعلامي مفيد فوزي على الهواء، عندما علم بأن كهربا غادر نادي الزمالك من أجل الانتقال إلى الأهلي، وسأل الإعلامية بسمة وهبة عن السبب لأنه لا يعرفه، وردت عليه قائلة: "قال إنه أهلاوي"، فطلب منها إنهاء الفقرة.



وكشف "مفيد فوزي" خلال حواره ببرنامج "العرافة" المذاع على قناة "المحور"، عن أن هناك شخصا واحدا فقط استطاع أن يورث خبرته ويستشعر بها وهو "حنان مفيد فوزي"، موضحا:" عند رؤيتي لحنان على الشاشة وجدت أنها رقيقة ولكنها تريد إيصال المعلومة.



وأشار إلى أن محمد صلاح لا يشتبك مع أحد لأنه يخشى على نفسه من الإصابة..موضحا:" محمد صلاح بيعمل حته فنية لكنه بيخاف على نفسه".



ويعد برنامج "العرافة" امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.





