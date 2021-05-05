مجنونة بيها.. شبيهة عبلة كامل تكشف كواليس تقليديها للفنانة.. فيديو

شبيهة عبلة كامل تحلم بالتمثيل أمامها

بخفة دم وملامح متقاربة واستدراة وجه متشابة أثارت شبيهة الفنانة الكبيرة عبلة كامل هند العبد جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أن بدأت في نشر فيديوهات لها على تطبيق "تيك توك" حيث جذبت انتباه الملاييين خلال فترة قياسية.

وتوضح "هند العبد" في فيديو خاص لموقع "صدى البلد" أنها لاحظت الشبه الكبير بينها وبين الفنانة الكبيرة عبلة كامل منذ أن كانت تدرس في المرحلة الإعدادية بمدينتها طنطا بمحافظة الغربية حيث صادفت رؤيتها لفيلم "الستات" التي كانت تشارك فيه الفنانة القديرة مع النجم الكبير محمود ياسين.

وتضيف صاحبة الـ 30 عاماً أنه لفت انباهها حركات روتينية للفنانة عبلة كامل في الفيلم الذي ظهرت فيه بدور سكرتارية الفنان محمود ياسين فكانت تقلدها عن حب لها أثناء ذهابها إلى المدرسة وامساكها بـ "الأجلسيه" مع نفس تسريحة الشعر".

هند العبد

وتعبر هند العبد عن حبها للفنانة القديرة عبلة كامل، منبهة ً: "لاقيتني بحبها جدااااا، وكل شيء ليها بتفرج عليه، وكل لما أشوفها أجيب المراية وأبص فيها، وكأني شايفاني هي، فبعمل زيها كل حركة ونظرة تلقائي، أنا في مرة جيت تقمصت شخصيتها في مشهد بمسلسل (ريا وسكينة) وقعت التليفون لما شوفت نفسي من الرعب، ما كانش أنا، روح عبلة كامل مسكاني، وصوتها في المشهد بيطلع من وداني".

وتشير هند العبد إلى أنها بدأت في نشر فيديوهات على صفحة خاصة بها بموقع "تيك توك" منذ 23 يوماً تقريباً بعد جلسة نقاشية مع جيرانها والتي انتهت بتشبيهم لهند بالفنانة عبلة كامل، لترد الأخيرة "لسه واخدين بالكم من زمان صحابي بيشبهوني بيها في الشكل وطريقة الكلام" دون أن تعلم أن هذا الموقف سيدفعها إلى إنشاء صفحة على طبيق "تيك توك" ومشاركة الناس فيه مشاهد متنوعة للفنانة المحبوبة عبلة كامل.

وتلفت هند العبد إلى أنها ابنه لأسرة مكونة من 3 بنات وولد وأنها الفتاة الوحيدة في عائلتها التي تشبه الفنانة عبلة كامل بهذا الشكل، وأن أفراد عائلتها لا ينادونها باسم الفنانة عبلة كامل مثلما كان يفعل معها أصدقائها "بيقولي دائماً يا عبلة وكذلك معلمي في مراحل دراسية مختلفة، أما زوجي عندما يرأى الفنانة الكبيرة على التلفزيون يفضل يبصلي لمدة من الزمن، وبعدين يقولي "انت أهو" وكذلك ابني عبد الله وبنتي صاحبة الـ 3 سنوات".

وعن أطرف المواقف التي تعرضت لها هند العبد بسبب تشابهها مع الفنانة الكبيرة عبلة كامل، تقول: "فوجئت مرة وأنا في مترو رمسيس بثلاثة شباب يطلبون التقاط صورة معي، فاتخضيت، وقولت لهم: "نعم"، فردوا: "حضرتك مش الأستاذة عبلة كامل"، لتعلق: "فضلت أضحك وقولت لهم معقولة الفنانة عبلة كامل هتركب مترو وسط الناس عادي، وفي مرة تانية اضطريت أقيم مع والدتي شوية بالمستشفي وكان الدكاترة كلهم والممرضين وأهل المقيمين ينادوني بعبلة وسجلوا اسمي على كدا في تلفوناتهم".

شبيهة الفنانة عبلة كامل

وتختتم هند العبد، شبيهة الفنانة عبلة كامل، برسالة لها قائلاً: "الفنانة عبلة كامل روحي، وما جيش ربعها حتي، وأتمني أشوفها واترمي في حضنها وأعيط، وحشتني جداااا من كتر ما مشتاقة أشوفها، وليه الشرف لدا، وبإذن الله تشوف رسالتي وترحب بكدا، أنا مجنونة عبلة كامل، وحلمي عمري أمثل مرة قدامها".

هند العبد في موقع صدى البلد

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