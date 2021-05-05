قناة النادي الأهلي توقف مذيعة برنامج "السادسة" وتحيلها للتحقيق .. تفاصيل

قرر مسئولو قناة النادي الأهلي التحقيق مع المذيعة سارة محسن مقدمة برنامج السادسة على شاشة القناة بعد انتشار فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعبر عن عدم انتمائها للقلعة الحمراء.

وقررت إدارة قناة الأهلي إيقاف سارة محسن عن العمل لحين انتهاء التحقيق.

الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي احتوى مضمونه على تمني سارة فوز النجم الساحلي التونسي على الأهلي في آخر لقاء جمع بينهما.

وقابل الفيديو غضب شديد من الجماهير الأهلاوية ضد مقدمة برنامج السادسة لوجودها في قناة الاهلي رغم عدم انتمائها للنادي.