أحمد موسى يعرض تحرك الدولة حيال طالب مصري تعرض للضرب فى أمريكا

على مسئوليتى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك مواطنا مصريا استغاث خلال الأيام الماضية من تعرض نجله الذى يدرس فى أمريكا لـ الاعتداء من قبل طلاب فى أمريكا، وأن السفارة الأمريكية كان ترفض إعطاءه جواز السفر للذهاب لـ نجله.



وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه بعد استغاثة والد الطالب عبر صفحته على فيسبوك تحركت الدولة.



واستقبل أحمد موسى، اتصالا من المهندس حسين مشرفة، والد الطالب حسن الذى تعرض للضرب، إنه بعد رسالة على الفيس بوك تلقى اتصالا من وزيرة الهجرة نبيلة مكرم.



وأشار إلى أنه تلقى رسالة من الوزيرة بعد الاستغاثة بساعات، وان الوزيرة كانت تتابع معهم ووفرت لهم امكانية السفر هو و زوجته لـ نجله.

وأشار إلى أن تدخل الوزيرة جعل من اعتدى على نجله يعتذر، والمدرسة التى يدرس بها تم فصله منها.



وقدم المهندس حسين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، و وزيرة الهجرة على المجهود الذى تم.



