الأوقاف تحذر: صلاة العيد ممنوعة في الساحات..واصطحاب الأطفال ممنوع

أكد الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف أن صلاة العيد ممنوعة في الساحات هذا العام، لأن الساحات مفتوحة ومتسعة، وقد تشمل ازدحام كبير، يصاحبه وقف السيولة المرورية، خلاف أن تطبيق الاجراءات الاحترازية أمر صعب للغاية في الساحات.

وقدم طايع اعتذار وزارة الأوقاف للجماهير هذا العام عن إقامة صلاة العيد في الساحات، نظرًا للظروف التي يمر بها العالم أجمع مشيرًا إلى أن الوزارة قصرت إقامة صلاة العيد على المساجد التي يقام فيها صلاة الجمعة.

وحذر من اصطحاب الاطفال إلى صلاة العيد، لأنهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، خاصة أنه من الصعب السيطرة عليهم، لانهم تحركوا بحرية كاملة.

وأشار إلى أن صلاة عيد الفطر ستقام في كل المساجد التي ستقام فيها صلاة الجمعة، وهذا قرار لجنة الأزمة بمجلس الوزراء، في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا.

وتابع: "صلاة العيد ستقام في نصف ساعة مثل صلاة التراويح بالضبط، وبعد ذلك سيتم تعقيم المساجد، حتى تقام صلاة الظهر".

