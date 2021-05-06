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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى رحيل محمد الشرقاوي.. تعرف على سبب تغييره لاسمه

محمد الشرقاوى
محمد الشرقاوى

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان محمد الشرقاوى، والذى اشتهر بالشخصية الطيبة ذات الطابع الكوميدي ، ونستعرض خلال السطور التالية أبرز المحطات فى حياته ..

 

ولد محمد الشرقاوي في 6 من يناير من عام 1954 بمحافظة الشرقية ظهرت عليه معالم الفن مبكرا وخاصة اجادته للشعر.


لفت نظر المشرف الاجتماعي بالمدرسة حتى قام بتبني موهبته وأشركه في جميع العروض التي كانت تعرض في نهاية كل عام دراسي ليحقق شهرة واسعة ويحصل علي لقب الممثل الاول علي مستوي الجمهورية 36 مرة.

 

شاهده كل من الفنان حسن مصطفى، والمخرج جلال الشرقاوي حيث توسما فيه فنانا واعدا ذا أسلوب خاص وطريقة جديدة راهنا عليه وعلى اسلوبه الجديد حيث رشحه جلال الشرقاوي في مسلسل "لا اله الا الله"ليثبت للشرقاوي أنه كسب الرهان وان نظرته فيه كانت في محلها ثم توالت عليه العروض.

 

غير اسمه نسبة الي اسم الفنان والمخرج جلال الشرقاوي اعترافا بفضله الكبير عليه فهو من سانده في بداية مشواره الفني فقد أعجبه عندما شاهده في أحد العروض الفنية ليضعه علي اول الطريق ويصبح بعد ذلك من أشهر فناني الكوميديا المميزين في الوسط الفني.

 

فقد رحل الشرقاوي بمنزله في مثل هذا اليوم من عام 1996 إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز 42 عاما تاركا خلفه أعمال ورصيدا فنيا ثريا. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ذكرى رحيل الوسط الفنى جلال الشرقاوي حسن مصطفي محمد الشرقاوى

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