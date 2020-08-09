مرض شهير وراء وفاة الفنان إبراهيم الشرقاوي.. إليك طرق النجاة منه

أعلن الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين اليوم، وفاة الفنان إبراهيم الشرقاوي بعد صراع شديد مع المرض حيث كان يعانى من مرض السكري





وفي هذا الإطار نلفت انتباه المواطنين لخطورة هذا المرض ومضاعفاته الخطيرة في حال إهماله، فى حين أن بعض الإجراءات البسيطة تساعد فى النجاة فى هذا المرض.





وعرض موقع " بولد سكاي" أهم الأشياء التى يجب الالتزام بها لمرضى سكري النوع الاول والثاني الالتزام بها للحفاظ على صحتهم من المضاعفات.

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مرض السكري من النوع الأول: الأنسولين هو الطريقة الأساسية والأكثر استخدامًا لعلاج هذا النوع. هذا يساعد على تعويض الأنسولين المفقود الذي يتوقف الجسم عن إنتاجه، ويستخدم الأطباء في الغالب 4 أنواع من الأنسولين ، اعتمادًا على مدى سرعة عملها ومدة استمرار تأثيرها.





مرض السكري من النوع 2: تساعد ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي متوازن في السيطرة على هذا النوع، ومع ذلك عندما لا تكون التغييرات في نمط الحياة كافية ، يصف الأطباء الأدوية للوقاية من أضرار مرض السكري ، ويعمل الأطباء بشكل عام مع المرضى لمساعدتهم فى تتبع مستوى السكر في الدم وتحديد أفضل جرعة أنسولين للمريض ويجب الالتزام بها.



